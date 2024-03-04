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أيد الشعب السويسري في اقتراع اليوم زيادة المعاشات التقاعدية ورَفض رفع سن التقاعد إلى 66 عاماً. KEYSTONE/© KEYSTONE / ALEXANDRA WEY

MENAFN - Swissinfo) وافق السويسريون والسويسريات يوم الأحد على زيادة معاشات التقاعد الحكومية، فيما رفضوا ورفضن رفع سنّ التقاعد." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثسياسة فدرالية الشعب السويسري يؤيّد زيادة المعاش التقاعدي، ويقول“لا” لتأخير سنّ التقاعد

أكّدت النتائج النهائية لاقتراع اليوم الأحد تأييد غالبية الناخبين والناخبات في سويسرا لزيادة معاشات التقاعد، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد. في المقابل رفض الشعب السويسري بأغلبية ساحقة مبادرة رفع سن التقاعد تدريجياً من 65 إلى 66 عاماً على مدى العقد المقبل وربطه بمتوسط العمر المتوقع لضمان التمويل الكامل لنظام التقاعد الحكومي.





تم نشر هذا المحتوى على 03 مارس 2024 - 17:41 9دقائق

ولد سايمون في لندن، وهو صحفي وسائط متعددة، يعمل فيswissinfo منذ عام 2006. يتحدث سايمون الفرنسية والألمانية والإسبانية، وهو يغطي أحداث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من القضايا لمناطق سويسرا المتحدثة بالفرنسية بشكل رئيسي.



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ودعم 58.2 % من الناخبين والناخبات مبادرة “من أجل حياة أفضل في سن التقاعد”رابط خارجي ، التي تقترح إضافة راتب تقاعد شهري لمساعدة المتقاعدين.ات على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة المرتفعة في سويسرا.كما أيدت أغلبية الكانتونات هذا المقترح.

المزيد المزيد نتائج اقتراع 3 مارس 2024 في سويسرا

تم نشر هذا المحتوى على 03 مارس 2024 ستجد.ين هنا جميع نتائج مشاريع القوانين ّالفيدرالية، حيث يتمّ تحديثها بشكل مستمر.

طالع المزيدنتائج اقتراع 3 مارس 2024 في سويسرا

وتدعو المبادرة إلى دفع معاش تقاعدي شهري ثالث عشر كل عام من نظام معاشات الشيخوخة والباقين.يات على قيد الحياة (المعروف باسم AHV/AVS)، بدلاً من 12 شهراً، على غرار الراتب الشهري الثالث عشر الإضافي الذي يحصل عليه العديد من الموظفين والموظفات في سويسرا.

وفاق حجم التأييد الشعبي للمبادرة توقعات استطلاعات الرأي السابقة (53 % قبل التصويت بعشرة أيام). وتمثل هذه النتيجة نصراً تاريخياً في الدولة الواقعة في جبال الألب، حيث تٌعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها قبول مبادرة يسارية لإصلاح نظام التقاعد الحكومي السويسري.

المزيد المزيد اقتراع 3 مارس: تراجع التأييد لمبادرة“من أجل حياة أفضل في الشيخوخة”

تم نشر هذا المحتوى على 22 فبراير 2024 على الرغم من تزايد التقارير التي تشير إلى أن السويسريين، رجالاً ونساءً، بالكاد يمكنهم تحمل تكاليف الحياة بمعاشاتهم التقاعدية في وضعها الحالي، إلا أن الدعم لمبادرة“حياة أفضل في الشيخوخة،” انخفض على مدار حملة التصويت.

طالع المزيداقتراع 3 مارس: تراجع التأييد لمبادرة“من أجل حياة أفضل في الشيخوخة”

وبالإضافة إلى أغلبية الأصوات الفردية، فقد حظيت المبادرة أيضا بموافقة أغلبية الكانتونات.

وحصلت المبادرة التي أطلقتها النقابات ودعمتها أحزاب يسار الوسط لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.ات على دعم واضح من السكان .

وقال بيير إيف ميار، رئيس اتحاد النقابات العمالية السويسرية، لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية العمومية الناطقة بالفرنسية (RTS):“إن الميثاق الاجتماعي في بلادنا ما يزال قائما”.

وأضاف ميار:“هذه رسالة رائعة لجميع الأشخاص الذين عملوا طوال حياتهم. إن الشعب هو مصدر السلطة في سويسرا. وأنا فخور جدًا ببلدنا وديمقراطيتنا”.

كما أكد النائب البرلمان عن الحزب الاشتراكي صامويل بنداهان على الجانب التاريخي للتصويت، ووصفه بأنه“نقطة فاصلة”.

وقال بنداهان لوكالة الأنباء السويسرية كيستون آس دي أي (Keystone-SDA)، إنه للمرّة الأولى“حقّقنا شيئًا للأشخاص العاديين” وليس للأغنياء فقط. وشدّد على ضرورة“أن يكون الجميع قادراً على الاستفادة من الرخاء” في دولة غنية مثل سويسرا.

التصويت الاحتجاجي

من جهته، وصف الخبير لوكاس غولدر من معهد الأبحاث الاجتماعية النتيجة بأنها“تصويت احتجاجي”.

وقال غولدر لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية العمومية الناطقة بالألمانية (SRF):” يحتج الناس على الدولة التي تنفق الكثير من الأموال في قطاعات أخرى وتمّول الكثير من الأمور، على سبيل المثال في مجالي الدفاع والهجرة”. وأضاف“دفع هذا الأمر العديد من الأشخاص في الشركات المتوسطة الحجم إلى القول 'الآن يمكننا أن نفعل شيئا من أجل مصلحتنا لتخفيف وطأة الوضع المالي على نطاق واسع وفعّال للمتقاعدين.ات'”.

المزيد الاستفتاء الفدرالي في سويسرا يوم 3 مارس

سيتم تخصيص استفتاء 3 مارس المقبل بالكامل لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية. ملفّ.

طالع المزيدالاستفتاء الفدرالي في سويسرا يوم 3 مارس

وقد أثارت هذه القضية اهتماماً كبيراً بين الناخبين والناخبات، حيث بلغت نسبة المشاركة 58%. كما تجاوزت نسبة التصويت عبر البريد نحو 50% في العديد من البلديات في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لآخر الأرقام المتاحة.

ويقول الفريق المؤيد إن نظام التقاعد يتمتع بوضع جيد، وأن الزيادة ستكون ميسورة التكلفة وضرورية. وبموجب هذا المقترح، سيتم دفع المعاش الشهري 13 مرة سنويًا اعتبارًا من عام 2026. وبالتالي، سيزيد الحد الأقصى لمعاش التقاعد السنوي بمقدار 2450 فرنكًا سويسريًا إلى 31850 فرنكًا سويسريًا للأفراد، وبمبلغ 3675 فرنكًا سويسريًا إلى 47775 فرنكًا سويسريًا للمتزوجين.ات. ويمثّل الشهر الإضافي زيادة بنسبة 8.33% في المعاشات الحكومية.

وتعرّض الإصلاح المقترح لانتقادات من قبل أحزاب اليمين والوسط ومؤسسات الاقتصاد والأعمال الرئيسية في البلاد. كما عارضت الحكومة والبرلمان المبادرة رسميًا.

وقالت سيلين أمودروز، النائبة البرلمانية عن حزب الشعب السويسري اليميني، إن اليمين“يتحمّل مسؤولية” هزيمة يوم الأحد.

وأضافت أمودروز لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية العمومية الناطقة بالألمانية (RTS) :“لم نتمكن أبدًا من تقديم إجابات على نظام معاشات الشيخوخة والباقين.يات على قيد الحياة أو تكاليف الرعاية الصحية”، موضحة أنه” كانت هناك حاجة قوية إلى اقتراح مضادّ حول هذا القضية... هذه هي النتيجة إذا عارض الشخص كل شيء دون تقديم أي مقترحات”.

“لا” للتقاعد في سن الـ 66 من العمر

وفي تصويت منفصل حول إصلاح نظام التقاعد، رفض 74.7 % من الناخبين والناخبات المبادرة الشعبيةتأمين الشيخوخة بشكل آمن ومستدام”رابط خارجي

المطالبة برفع سن التقاعد تدريجياً من 65 إلى 66 عاماً على مدى العقد المقبل وربطه بمتوسط العمر المتوقع لضمان التمويل الكامل لنظام التقاعد الحكومي. ومن شأن ذلك أن يوفّر نحو ملياري فرنك بحلول عام 2030، وأن يضمن تمويل المعاشات التقاعدية حتى عام 2033 على الأقلّ، وفقا لتقديرات المكتب الفدرالي للتأمين الاجتماعي (OFAS).

وقد حظي الاقتراح الذي قدّمه فرع الشباب في الحزب الليبرالي الراديكالي اليميني، بدعم من الأحزاب اليمينية، لكنه فشل في كسب تأييد غالبية الناخبين والناخبات.

وأدان تيّار اليسار المبادرة، واصفاً إيّاها بـ“المناهضة للمجتمع والتكنوقراطية والمعادية للديمقراطية” و”غير المناسبة لإصلاح منظومة الشيخوخة”.. واتّهم المعسكر الرافض للمبادرة بشكل رئيسي الفريق الداعم للمبادرة بتجاهل الواقع الذي يعيشه كبار وكبيرات السن في سوق العمل، مشيراً إلى أن الفئة التي يزيد عمرها عن 55 عامًا تواجه بالفعل صعوبة في العثور على عمل عندما تفقد وظائفها.

وبعد صدور نتائج يوم الأحد، خيّم التشاؤم على فرع الشباب في الحزب الراديكالي الليبرالي، وإن بقت روح العزيمة حاضرة.

وقال الحزب إنه كان يومًا“أسودًا للشباب”، مشيراً إلى أن نتيجتي الاقتراع على المبادرتين تمثلان“أسوأ سيناريو لمستقبل نظام التقاعد”.

وأضاف الحزب الراديكالي الليبرالي أن ارتفاع متوسط العمر الافتراضي وزيادة عدد الأشخاص كبار السن يعني أنه لا مفرّ من رفع سن التقاعد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عدم الاعتراف بهذا الأمر يعدّ بمثابة“جبن في مواجهة الواقع”. ودعا الحكومة والبرلمان إلى العودة إلى طاولة النقاش وتقديم خطة لـ”تجديد” نظام التقاعد.

ترجمة: مي المهدي

مراجعة: أمل المكي



نتائج اقتراع 3 مارس 2024 في سويسرا

اقتراع 3 مارس: تراجع التأييد لمبادرة“من أجل حياة أفضل في الشيخوخة” الاستفتاء الفدرالي في سويسرا يوم 3 مارس

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