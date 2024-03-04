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هيئة المتطوعين اللوغانية، حوالي عام 1798. رسم بالقلم الرصاص بواسطة روكو توريسيلي. swissinfo

MENAFN - Swissinfo) نظرة على تاريخ جنوب سويسرا، وتحديداً كانتون تيتشينو ، الذي كان دائمًا جزءًا لا يتجزأ من سويسرا." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثتاريخ لماذا يعتبر كانتون تيتشينو جزءاً لا يتجزأ من سويسرا!

قلما يوجد اليوم تشكك في مدى انتماء كانتون تيتشينو لسويسرا. إلا أن هذا الكانتون الجنوبي قد شهد بالفعل انقلابات عسكرية، وثورات، وحركات انفصالية شكلت تحديات جذرية أمام انتمائه لسويسرا.



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تم نشر هذا المحتوى على 28 فبراير 2024 - 14:26 13دقائق نوا بوسنغر، مؤرخ مستقل

في صبيحة الخامس عشر من فبراير من عام 1798 اجتاحت مجموعة من الرجال المسلحين دار بلدية مدينة لوغانو، حيث تمكنوا خلال انقلابهم العسكري من الإطاحة بحكام لوغانو التابعين للحكومة الفدرالية، كما أخذوا الوالي، السيد يوست ريميغي تراكسلر أصيل إقليم نيدفالدن، رهينةً. ومن ثمَّ طالبوا بضم إقليم لوغانو إلى الجمهورية الألبية (الناشئة للتو في شمال إيطاليا والعميلة لفرنسا). فما الذي حدث آنذاك؟ من كان هذا الوالي؟ ولماذا كان عليه النأي بنفسه عن تلك الجمهورية؟

تنشر SWI swissinfo من حين لآخر مقالات أخرى مقتبسة من مدونة المتحف الوطني السويسري رابط خارجي المخصصة لتناول موضوعات تاريخية. هذه المقالات متاحة دائمًا باللغة الألمانية وعادة ما تكون متوفرة أيضًا باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

في عام 1798 كان إقليم تيتشينو بحدوده المعروفة اليوم، يتكون من مناطق فدرالية لا تتمتع باستقلال سياسي. فقد استطاعت القوات الفدرالية حتى عام 1521 بسط نفوذها على كامل المنطقة الممتدة من ممر غوتهارد الجبلي، حتى بلدة كياسو التي كانت تابعة لإمارة ميلانو. إذ لم يكن كانتون تيتشينو قد تأسس آنذاك بعد. فقد كان إقليم أوري يمتد عبر منطقة ليفينتينا وقد أسس مع أقاليم شفيتس، ونيدفالدن، ولايات ثلاثة هي: بلينيو، وريفيرا وبلينزونا.

المزيد المزيد هل استنفد وجود 26 كانتونا في سويسرا أغراضـه؟

تم نشر هذا المحتوى على 28 يناير 2015 بشكل دوري، يعود الحديث في سويسرا عن إعادة ترسيم الحدود الداخلية وتشكيل كانتونات كبرى. وبشكل دوري أيضا، تظل مثل هذه المشاريع مجرد حِبر على ورق، أو تغرق – في أحسن الأحوال – في بحر الإستفتاءات الشعبية. فالسويسريون لا زالوا مُصرين على التمسك بالحدود التقليدية لكانتوناتهم، ومهْما كانت التكلفة.

طالع المزيدهل استنفد وجود 26 كانتونا في سويسرا أغراضـه؟

أما الولايات الأخرى، وهي لوكارنو، وفاليماجيا، ولوغانو، وميندريزيو فقد سيطرت مجتمعةً على اثني عشر منطقة فدرالية. وكانت كل ولاية يحكمها والٍ فدرالي. وكان على الأقاليم الخاضعة لها واجب القيام بالخدمة العسكرية للحكام الفدراليين الأجانب وتسديد الضرائب لهم، مثل ضريبة العُشر.

مدينتي لوغانو وبيلينزونا في نقش خشبي للفنان ماتيوس ميريان، حوالي عام 1654. Eth-bibliothek Zürich, Alte Und Seltene Drucke

إلا أن القائد العسكري الفرنسي نابوليون بونابارترابط خارجي قام عقب نجاح حملته الإيطالية في صيف عام 1767 بتأسيس الجمهورية الألبيةرابط خارجي بشمال إيطاليا، وهو ما أدى إلى زعزعة نظام الحكم الفدرالي. فقد تأسست الجمهورية الألبية على غرار النموذج الفرنسي، متخذةً من الحرية والإخاء والمساواة شعاراً لها. وهو ما جعل نابوليون يحرر المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي في جمهوريته، مبتدئاً بنشر أفكار الحرية والمساواة في تلك الأقاليم القريبة، وغير المستقلة سياسياً من أقاليم الاتحاد الفدرالي السويسري القديم. في هذا السياق عمل نابوليون على ضم إقليم فيلتين إلى الجمهورية الألبية، حيث كان هذا الإقليم حتى ذلك الحين ما يزال خاضعاً سياسياً لغراوبوندن. استلهاماً لهذه الأحداث، أخذت حركة المقاومة ضد الولاة الأجانب تشتعل في إقليم تيتشينو. وفي الخامس عشر من شهر فبراير عام 1798 استغل بعض من أنصار الجمهورية الألبية في لوغانو اللحظة التاريخية السانحة ووضعوا نهايةً لسيطرة الاتحاد السويسري الأجنبي. بهذا بدا الطريق نحو الانضمام إلى الجمهورية الألبية ممهداً.

الجمهورية الألبية (باللون الأخضر) عام 1799. swissinfo

إلا أن هذا المسعى لم يكتب له النجاح. ففي نفس اليوم قام فيلق مكون من متطوعي لوغانو بطرد الانقلابيين من المدينة. حيث كان هدف هؤلاء المتطوعين الحيلولة دون ضم الإقليم إلى جمهورية نابليون الثورية. لكن إعادة الحكم الأجنبي الفدرالي المُنقلَب عليه كما كان من قبل، كان في ذات الوقت أمراً مرفوضاً تماماً بالنسبة لهؤلاء أيضاً. وصحيح أنه تم إطلاق سراح الوالي السيد تراكسلر، إلا أنه أجُبِر على مغادرة المدينة وترك الحكومة لأهل إقليم لوغانو. وفي ذات الليلة نُصب عامود يرمز للحرية في ميدان بياتسا غرانده رابط خارجي على غرار ما حدث في الثورة الفرنسية.

لكن بدلاً من وضع قبعة اليعاقبة (أعداء الملكية الفرنسية) أعلى النصب، فقد زُيِّنَ بقبعة فيلهلم تيلرابط خارجي ، البطل السويسري الأسطوري، وسرعان ما انتشر في المدينة شعار“الحرية والانتماء لسويسرا”!

انتفاضة 15 فبراير 1798 بالرسم المائي للفنان روكو توريسيلي. swissinfo

وما لبثت الولايات الأخرى أن حذت حذو لوغانو في غضون فترة وجيزة. فقد تمكنت الولايات غير المتمتعة بالحكم الذاتي من الاستقلال، إلا أنها في ذات الوقت أظهرت انتمائها إلى الاتحاد الفدرالي السويسري. وهنا طرح السؤال نفسه: لماذا لم تدر تلك الأقاليم التابعة ظهرها لحكامها السابقين؟ ما الذي كان يميز الاتحاد الفدرالي القديم عن الجمهورية الألبية الثورية؟

المزيد المزيد التسلسل الزمني لتاريخ سويسرا

تم نشر هذا المحتوى على 02 مايو 2017 انتقلت سويسرا على مَرّ القرون من كونها اتحاد كنفدرالي- تحالف غير وثيق من الكيانات المستقلة – إلى دولة فدرالية أكثر مركزية. وفي العصور الوسطى، نجحت الأقاليم المختلفة المتعاونة معاً في الغالب في إكتساب المزيد من الحريات باستمرار من الأباطرة الذين كانوا يشكلون حكامهم الرمزيين. ولا شك أن حركة الإصلاح الديني والصراع اللاحق بين الكنيسة الكاثوليكية...

طالع المزيدالتسلسل الزمني لتاريخ سويسرا

في حقيقة الأمر، كان الحفاظ على الحكم المحلي الذاتي هو النقطة الفاصلة في لحظة التحول تلك. ففي ظل الحكم الفدرالي الأجنبي تمكنت كل بلدية من حكم نفسها إلى حد كبير. حيث كانت البلديات تسيطر على الأموال والممتلكات العامة، مثل الغابات وغيرها. وكانت هذه البلديات تُدار من قِبل أهلها بصورة تشاركية ومستقلة. وبسبب التنظيم الضروري لاستخدام الأموال العامة وكنتيجة لعدم تدخل الحكام الفدراليين، نشأت على المستوى المحلي تدريجياً أنظمة سياسية وقضائية واقتصادية ذات حكم ذاتي.



بناءً على ذلك، وفي خضم أحداث عام 1798، أرادت تلك البلديات الحفاظ على هياكلها كما كانت من قبل، مع الإبقاء على ما اكتسبته من حكم ذاتي. وكان شكل الإدارة المحلية الذاتية يتوافق مع ذلك الموجود في المؤسسات والتعاونيات بالمناطق التابعة للاتحاد الفدرالي. هذا بينما انحدر شأن البلديات في الجمهورية الألبية (ذات الحكم المركزي)، لتصبح وحدات إدارية محضة، لا تحظى بالاستقلال الذاتي. من هنا أتاحت الهياكل الفدرالية للأقاليم الخاضعة لها ميزات واضحة: لذلك فقد قررت البقاء على تبعيتها للاتحاد الفدرالي، بهدف الاحتفاظ بحقوقها المادية، والسياسية والثقافية المكتسبة.

منظر فوق كامبو في وادي بلينيو، حوالي عام 1819. swissinfo

نشأة كانتون تيتشينو في القرن التاسع عشر

حتى عام 1798، لم يكن هناك ما يُعرف بكانتون تيتشينو بعد. فقد كانت كل ولاية قد أعلنت استقلالها بصورة أحادية. ولم يكن هناك الكثير مما يجمع هذه الدويلات الصغيرة الناشئة. حيث كانت تختلف فيما بينها سياسياً وثقافياً واقتصادياً. كذلك ظلت الاختلافات الإقليمية قائمة في الجمهورية الهلفيتية. إذ تحول الاتحاد السويسري الفدرالي القديم على إثر تدخل عسكري فرنسي في صيف عام 1798 إلى دولة مركزية وفق النموذج الفرنسي. حيث أراد الجنرالات الفرنسيون ضم أقاليم الألب الجنوبي السابقة والتي كانت خاضعة للاتحاد الفدرالي القديم، لتصبح كانتوناً واحداً. إلا أنهم فشلوا في ذلك. وقد أسفرت التناقضات المحلية الكبيرة، والتمسك الشديد بالحكم الذاتي عن تأسيس كانتونين في عجالة، وهما كانتونا: لوغانو وبيلينزونا.

خريطة للجمهورية الهلفيتية وكانتوناتها من عام 1799. تم بعد ذلك تقسيم منطقة كانتون تيتشينو اليوم إلى كانتوني بيلينزونا (الأصفر) ولوغانو (الأزرق). swissinfo

لكن سرعان ما اختفت الجمهورية الهلفيتية مثلما تأسست. ففي عام 1803 قام نابوليون بحلها بموجب اتفاقية الوساطة، ودعا إلى إعادة قيام اتحاد فدرالي مرة أخرى، لكن كاتحاد دويلات فدرالية هذه المرة. وفي خضم إعادة الهيكلة الجديدة هذه نشأ أيضاً كانتون تيتشينو كدويلة ذات سيادة، تضم جميع الولايات الثمانية القديمة.

لكن كانتون تيتشينو الموحد هذا ما فتئ أن أصبح مهدداً بالتفكك مرة أخرى. ففي عام 1815 لاح عدوان جديد على وحدة أراضي كانتون تيتشينو: ولكنه كان عدواناً من سويسرا هذه المرة. فبعد نهاية حقبة نابوليون، وبعد إعادة تشكل أوروبا بموجب قرارات مؤتمر فيينا، طمعت بعض الكانتونات في المناطق التي كانت خاضعة لها من قبل. وهكذا أراد كانتون أوري استرداد إقليم ليفينتينا مجدداً. إلا أن حكومة كانتون تيتشينو استطاعت بشق الأنفس، التصدي للمطالبة بإعادة وضعها كإقليم خاضع وغير مستقل سياسياً، كما كانت قبل عام 1798. بذلك ظل الكانتون قائماً وأصبح بحلول عام 1848 جزءاً من الدولة السويسرية الاتحادية في نهاية المطاف.

شعارات المقاطعات الثمانية في كانتون تيتشينو، الذي تأسس عام 1803. swissinfo

كاد أن يعصف به توحيد إيطاليا

لم يكد كانتون تيتشينو ينعم بالاستقرار، حتى ألقت حركة التوحيد الإيطالية التي انطلقت عام 1848 بقيادة مملكة بيمونتي ساردينيا وبزعامة جوزيبي غاريبالدي بظلالها القوية عليه. إذ لم تلبث جهات عدة أن شككت في مدى انتماء تيتيشينو لسويسرا.

جدير بالذكر أن آلاف من المقاتلين الذين ناضلوا من أجل تحرير إمارة لومبارديا من الهيمنة الأجنبية النمساوية، قد لجأوا إلى كانتون تيتشينو أثناء حروب الاستقلال رابط خارج في عامي 1848 و1859. حيث شارك الكثير من أبناء تيتشينو في هذه المعارك. وحينما تم تحرير ميلانو من الحكم النمساوي إثر معركة سولفيرينو رابط خارجي التي وقعت عام 1859، تعالت في شمال إيطاليا دعوات تنادي بالوحدة الوطنية. بل إنها كانت تطالب كذلك بضم إقليم تيتشينو الناطق بالإيطالية. ونتيجة لهذه المطالب ولتعاطف بعض سكان تيتشينو رجالاً ونساءً مع الوحدة الإيطالية بشدة، فقد طرحت الحكومة الفدرالية على كانتون تيتشينو سؤالاً حول مدى ولائه: هل سيظل بالفعل سويسرياً؟

شجرة الحرية مع قبعة فيلهلم تيل في الساحة الكبرى في لوغانو، 1799. رسم بالقلم الرصاص للفنان روكو توريسيلي. swissinfo

من جهتها، غضبت الحكومة في تيتشينو وكتبت خطاباً شديد اللهجة للحكومة الفدرالية ببرن، تعبر فيه عن رفضها القاطع لجميع مخاوف تلك الحكومة وتشككها في ولاء تيتشينو للدولة. ولإظهار انتمائها لسويسرا، ذكَّرت حكومة ذلك الكانتون الحكومة الفدرالية بحدث تاريخي وقع في الخامس عشر من فبراير لعام 1798. حيث اعتبر وزراء حكومة تيتشينو المحلية ذلك التاريخ يوماً مصيرياً لكانتونهم. فقد كان وضع قبعة فيلهلم تل فوق نصب الحرية، وإطلاق شعار“الحرية والانتماء لسويسرا” وأيضاً رفض الانضمام للجمهورية الألبية، دليلاً دامغاً على رغبة سكان تيتشينو، رجالاً ونساءً، القطعية في الانتماء لسويسرا.

بهذا لُفقت قصة، لا تتطابق مع الوقائع التاريخية. فالتطور الحقيقي لإقليم تيتشينو من إقليم خاضع لا يتمتع بحكم ذاتي، إلى كانتون لم يكن أبداً يسير نحو هدف محدد، كما لم يكن بديهياً. لكن تصوير الخامس عشر من فبرير على أنه يوم مصيري لكانتون تيتشينو، كان من شأنه إزاحة ما يعكر صفو المشهد التاريخي، في عجالة.

في الأول من مايو عام 1898، تم إنشاء نصب تذكاري للاحتفال بالذكرى المئوية لاستقلال كانتون تيتشينو وتم تغيير اسم الموقع إلى“ساحة الاستقلال”. يوجد على قاعدة النصب التذكاري، نقش“الحرية لسويسرا” ونقش بارز يشير إلى شجرة الحرية. swissinfo



هل استنفد وجود 26 كانتونا في سويسرا أغراضـه؟ التسلسل الزمني لتاريخ سويسرا

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