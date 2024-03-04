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مخيم يأوي الفلسطينيين والفلسطينيات ممّن نزحوا.ن بسبب الهجوم الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024. KEYSTONE

MENAFN - Swissinfo) تفاوض أم هجوم؟ والتناقض الاستراتيجي في غزة وما تثيره استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني من تساؤلات حول مستقبل السلطة الفلسطينية، وتأثير الحرب الدائر رحاها في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي. أهم مانقلته الصّحف السويسرية هذا الأسبوع." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثآفاق سويسرية ماذا تكتب الصحافة السويسرية عن العالم العربي؟

تفاوض أم هجوم في غزة؟ والتّناقضات الاستراتيجيّة في أهداف إسرائيل في غزة ودلالات استقالة رئيس الوزراء الفلسطينيّ وتداعياتها على مستقبل السّلطة الفلسطينيّة وتأثير الحرب الدائر رحاها على الاقتصاد الإسرائيليّ: أهم ما تناولته الصّحف السّويسريّة هذا الأسبوع.









تم نشر هذا المحتوى على 01 مارس 2024 - 09:00 9دقائق

بدأ ثائر العمل في القسم العربي لـ swissinfo في عام 2018. حاصل على درجة الماجستير في موضوع الدراسات الإسلاميّة والشّرق أوسطيّة (ماجستير في الآداب) من جامعة برن في عام 2018، وعلى بكالوريوس في الفلسفة (بكالوريوس في الآداب) من جامعة دمشق في عام 2010.



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التحقت مي بـ swissinfo في عام 2017. عملت من قبل في عدد من المؤسسات الاعلامية مثل دويتشه فيلّه والجزيرة وبي بي سي. حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من جامعة برلين الحرة، وهي تهتم بالسياسة الدولية والأدب الحديث.



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هزيمة حماس أم تحرير الرهائن والرهينات؟

تحت عنوان“رفح، رمز للمعضلات التي تواجهها كل من إسرائيل وحماس” لخّصت صحيفة لوتون في افتتاحيتها ليوم الأثنين 26 فبراير“التناقض” في استراتيجيّة إسرائيل في غزّة، حيث تفاوض للوصول إلى وقف لإطلاق النار، بينما تستعدّ لهجوم جديد على رفح، بحسب الصحيفة، التي أضافت بأنّ إسرائيل وحماس تجدان نفسيهما في مأزق الآن: فرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يؤكّد على أولويّة تحقيق هدف الحرب الرّئيسيّ المتمثّل في هزيمة حماس بينما يتحصّن العديد من مقاتلي الأخيرة، وفي قبضتهم الرهائن والرهينات الإسرائيليين.ات، في رفح، بحسب الصحيفة.

وتؤكّد كاتبة المقال ألين جاكوت بأنّ الهجوم المحتمل على رفح سيكون له عواقب مدمرة، على أصعدة إنسانية ودبلوماسية واقتصادية. وتضيف بأنّ المعضلة المتمثلة في تحديد أولوية إنقاذ الرهائن والرهينات أولاً أو هزيمة حماس تجري مناقشتها داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث يضغط نتنياهو من أجل اتخاذ إجراء سريع، في حين يفضّل بعض الجنرالات والفصيل العملي التركيز على المفاوضات وتحرير الرهائن والرهينات. في المقابل تقف حماس، كما تقول جاكوت، أيضاً أمام معضلة مماثلة:“تواجه الحركة أيضاً معضلة قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان في الحادي عشر من مارس، فإمّا أن تستمر في القتال أو تحافظ على حياة شعبها”.

(المصدر: لوتونرابط خارجي ، 26 فبراير

2024، بالفرنسية)

استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني تثير تساؤلات حول مستقبل السلطة الفلسطينية

سلّط مقال تحليليّ لصحيفة نويه تسورخير تسايتونغ الضوء على استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، والتي عزاها الأخير رسمياً إلى الحرب في غزّة، وكتبت الصحيفة:“محمد اشتية اختار كلمات درامية، مفادها أنّ الحرب في غزة لم تترك له أي خيار سوى الاستقالة من منصبه”. ولكنّ الصحيفة أكّدت على أنّ مشاكل أعمق داخل السّلطة الفلسطينيّة تكمن وراء هذا القرار، حيث يتعرض اشتية، باعتباره مسؤولاً عن الوضع الراهن، لضغوط من الخارج، خاصّة من الولايات المتّحدة والدّول العربيّة، التي تطالب بتجديد السّلطة الفلسطينيّة المبتلاة بالفساد، كما جاء في المقال.

وأضافت الصّحيفة أنّ هناك تّكهّنات حول احتمال تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة محمد مصطفى ومستقبل الرّئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس. وبينما تخطّط مختلف الفصائل الفلسطينيّة لإجراء محادثات في موسكو، أعلنت إسرائيل بالفعل أنها لن تقبل بحكومة للسّلطة الفلسطينيّة في غزّة، بحسب الصّحيفة، التي تقول بأنّ خطّة رئيس الوزراء نتنياهو لفترة ما بعد الحرب تؤكّد على الإدارة المدنيّة المحليّة.

ويلقي المقال أيضاً نظرة على حالة عدم اليقين السّياسيّ والأسئلة العالقة المحيطة بحماس والعلاقات مع إسرائيل، حيث يراقب المجتمع الدّوليّ عن كثب تطوّرات الأحداث والتأثيرات الناجمة عن استقالة اشتية على سياسة الشرق الأوسط.

(المصدر:

نويه تسرخر تسايتونغرابط خارجي ، 26 فبراير

2024، بالألمانية)

تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي

في مقابلة مع الإذاعة السويسرية العمومية الناطقة بالفرنسية (RTS)، تحدث جاك بندلاوك، الخبير الاقتصادي الإسرائيلي عن تأثير الحرب الدائر رحاها في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث قدم تحليلاً لتداعيات الصراع على النمو الاقتصادي والأسواق المالية في إسرائيل.

وأوضح بندلاوك أن الاقتصاد الإسرائيلي سيكون صامدا، ولكن ليس إلى أجل غير مسمى، مشيراً إلى الآثار السلبية لتراجع شهية الاستهلاك لدى الإسرائيليين.ات بسبب الحرب، حيث تم استدعاء العديد من المدنيين.ات للخدمة في الجيش وتم نقل العديد من السكان إلى مدن أخرى. كما أن القيود شبه الكاملة المفروضة على العمال الفلسطينيين والعاملات من الضفة الغربية كان له تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي.

وعانى الاقتصاد الإسرائيلي من انخفاض حاد بلغ 20٪ في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2023. وهذا تراجع غير مسبوق في تاريخ إسرائيل.

علاوة على ذلك، تأثرت التجارة الخارجية لإسرائيل بشدة: فقد انخفضت الواردات بأكثر من 40% والصادرات بنسبة 20% تقريبًا. ويوضح الخبير الاقتصادي أن“المقاطعة الأجنبية ليس لها تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي”، مؤكدا أن“المنتجات والخدمات الإسرائيلية، وخاصة التكنولوجيا المتقدمة، ما تزال مطلوبة للغاية في الخارج”.

وخفّضت وكالة التصنيف موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل مؤخراً، مشيرة إلى مخاطر سياسية ومالية كبيرة مرتبطة بالحرب. ويعني خفض التصنيف تردد المستثمرين والمستثمرات في ضخ الأموال في البلاد، مما يؤثر على مصداقية البلاد وقدرتها على جذب رؤوس المال الأجنبية، وفق الموقع.

ورغم ذلك، فإن هذا التدهور الاقتصادي قد يكون ثمناً مقبولاً للسكان المدنيين:” غالبية الإسرائيليين يفضلون القضاء على حماس في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الـ 134. ولتحقيق هذين الهدفين، اللذين يعتبران أساسيين ولا غنى عنهما فإنهم مستعدون لدفع الثمن لبضعة أشهر أخرى”، وفقاً جاك بندلاوك.

في الوقت ذاته، يعتقد جاك بندلاوك أن إسرائيل لديها القدرة على تمويل إنفاق عام كبير خلال فترة متوسطة:“لدى الدولة احتياطيات عديدة من العملات الأجنبية” وديونها الخارجية منخفضة ويشير“كل هذا يسمح للاقتصاد الإسرائيلي بالصمود لفترة طويلة نسبيًا..”

ويختم جاك بندلاوك بالقول:“نحن نعلم أن الحرب في إسرائيل تنتهي دائمًا بإعادة تشغيل عجلة الإنتاج وازدهار اقتصادي. ولكن هذه المرة، ستكون الحرب أطول وأكثر تكلفة مما ينبغي..”.

(المصدر: قناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسريّة (RTS)رابط خارجي ، 26 فبراير 2024، بالفرنسية)