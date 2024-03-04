(MENAFN
- Swissinfo) صوّت الشعب السويسري اليوم على مبادرتين شعبيتين: زيادة المعاشات التقاعدية ورفع سن التقاعد تدريجيا." />
اذهب إلى الصفحة الرئيسي اذهب إلى قائمة التصف اذهب إلى المحتو اذهب إلى محرك البح
مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحث
أخبار ورؤى من سويسرا قضايا تحت المجهر وجهات نظر نقاشات فيديو الاشتراك في النشرة الإخبارية
الدليل السويسري من نحن يبحث
en English de Deutsch fr Français it Italiano es Español pt Português ja 日本語 ar العربية zh 中文 ru Русский
سياسة فدرالية سويسرا تصوّت على زيادة المعاشات ورفع سنّ التقاعد يصوت الشعب السويسري يوم الأحد على مبادرتين يمكن أن تعيدا تشكيل حياة المتقاعدين.ات. KEYSTONE
صوّت السويسريون والسويسريات اليوم على مبادرتين منفصلتين: الأولى هي زيادة المعاشات، أي منح معاش تقاعدي سنوي إضافي للتأمين على الشيخوخة والباقين.يات على قيد الحياة (AVS)، وذلك بواقع 13 بدلاً من 12 شهراً. أما المبادرة الثانية فهي رفع سنّ التقاعد إلى 66 عامًا تدريجياً حتى عام 2033، على أن يتم ربط سن التقاعد لاحقا بمتوسط العمر المتوقع ورفعه تلقائيا إذا زاد متوسط العمر الافتراضي. ومن المتوقع أن تكون نتائج التصويت على زيادة مدفوعات معاشات التقاعد الحكومية متقاربة، في حين تبدو المبادرة الأخرى في طريقها إلى هزيمة واضحة.
تم نشر هذا المحتوى على 03 مارس 2024 - 12:12 8دقائق
ولد سايمون في لندن، وهو صحفي وسائط متعددة، يعمل فيswissinfo منذ عام 2006. يتحدث سايمون الفرنسية والألمانية والإسبانية، وهو يغطي أحداث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من القضايا لمناطق سويسرا المتحدثة بالفرنسية بشكل رئيسي.
مقالات أخرى للكاتب (ة) القسم الإنجليزي
English en Swiss look likely to back initiative to boost pensions الأصلي طالع المزيدSwiss look likely to back initiative to boost pensions Español es Suiza vota sobre una paga extra para las personas pensionadas y sobre el retraso de la edad de jubilación طالع المزيدSuiza vota sobre una paga extra para las personas pensionadas y sobre el retraso de la edad de jubilación 日本語 ja スイス国民投票中間予測、年金増額は賛成 定年引上げは否決の公算 طالع المزيدスイス国民投票中間予測、年金増額は賛成 定年引上げは否決の公算 中文 zh 瑞士人就提高养老金及退休年龄投票 طالع المزيد瑞士人就提高养老金及退休年龄投票
هل ت.يوافق السويسريون والسويسريات على زيادة المدفوعات الشهرية للمتقاعدين.ات؟ هذه واحدة من القضيتين المتعلقتين بالمعاشات التقاعدية التي سيتم البت فيها اليوم الأحد، والتي يمكن أن تعيد تشكيل حياة المتقاعدين.ات في السنوات المقبلة.
هذا وتسود حالة من الترقب بشأن مصير مبادرة “من أجل حياة أفضل في سن التقاعد”رابط خارجي ، والتي تقترح إضافة راتب تقاعد شهري لمساعدة المتقاعدين.ات على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة المرتفعة في سويسرا.
وعندما أغلقت صناديق الاقتراع ظهر يوم الأحد، كان مصير المبادرة التي اقترحتها النقابات العمالية السويسرية غير محسوم، وذلك وفقًا لنتائج استطلاعات الرأي من معهد الأبحاث الاجتماعية.
المزيد المزيد نتائج اقتراع 3 مارس 2024 في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على 03 مارس 2024 ستجد.ين هنا جميع نتائج مشاريع القوانين ّالفيدرالية، حيث يتمّ تحديثها بشكل مستمر.
طالع المزيدنتائج اقتراع 3 مارس 2024 في سويسرا
وتدعو المبادرة إلى دفع معاش تقاعدي شهري ثالث عشر كل عام من نظام معاشات الشيخوخة والباقين.يات على قيد الحياة (المعروف باسم AHV/AVS)، بدلاً من 12 شهراً، على غرار الراتب الشهري الثالث عشر الإضافي الذي يحصل عليه العديد من الموظفين والموظفات في سويسرا.
وتشير استطلاعات الرأي قبل تصويت يوم الأحد إلى أن غالبية الشعب السويسري تؤيد هذه المبادرة، وذلك على الرغم من تراجع دعم الفريق المؤيد لها. وقبل عشرة أيام من التصويت، أيد 53% من السكان المقترح، وفقا للاستطلاع الثاني الذي أجراه معهد الأبحاث الاجتماعية بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية العمومية في بداية شهر فبراير.
المزيد المزيد اقتراع 3 مارس: تراجع التأييد لمبادرة“من أجل حياة أفضل في الشيخوخة”
تم نشر هذا المحتوى على 22 فبراير 2024 على الرغم من تزايد التقارير التي تشير إلى أن السويسريين، رجالاً ونساءً، بالكاد يمكنهم تحمل تكاليف الحياة بمعاشاتهم التقاعدية في وضعها الحالي، إلا أن الدعم لمبادرة“حياة أفضل في الشيخوخة،” انخفض على مدار حملة التصويت.
طالع المزيداقتراع 3 مارس: تراجع التأييد لمبادرة“من أجل حياة أفضل في الشيخوخة”
ومن المرجّح أن تكون نتائج التصويت متقاربة، لأنه بالإضافة إلى أغلبية الأصوات الفردية، يتوجّب أن تحظى المبادرة أيضا بموافقة أغلبية الكانتونات، أي قبول 12 كانتونا من أصل 23 للمبادرة.
وحظيت المبادرة التي أطلقتها النقابات ودعمتها أحزاب يسار الوسط لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.ات بدعم واضح من السكان .
وبموجب هذا المقترح، سيتم دفع المعاش الشهري 13 مرة سنويًا اعتبارًا من عام 2026. وبالتالي، سيزيد الحد الأقصى لمعاش التقاعد السنوي بمقدار 2450 فرنكًا سويسريًا إلى 31850 فرنكًا سويسريًا للأفراد وبمبلغ 3675 فرنكًا سويسريًا إلى 47775 فرنكًا سويسريًا للمتزوجين.ات.
لكن مع استمرار الحملة، فقدت المبادرة شعبيتها وتعرّض الإصلاح المقترح لانتقادات من قبل أحزاب اليمين والوسط ومؤسسات الاقتصاد والأعمال الرئيسية في البلاد. كما تعارض الحكومة والبرلمان المبادرة رسميًا. ويرى الفريق المعارض أنه سيتمّ تمويل معاشات التقاعد الإضافية على حساب السكان العاملين الأصغر سنا، رجالاً ونساءً، من خلال دفع مساهمات أو ضرائب أكثر في منظومة الضمان الاجتماعي.
ويعتقد الفريق المعارض للمبادرة أيضا أن هذا الإجراء لا يستهدف بالقدر الكافي الأشخاص الذين يعانون حقا من مشاكل مالية، لأن معاشات التقاعد ستزيد بالنسبة للجميع، مع استفادة أصحاب الدخل المرتفع أيضا.
ويقول الفريق المؤيد إن نظام التقاعد يتمتع بوضع جيد وأن الزيادة ستكون ميسورة التكلفة وضرورية. لكنّ الحكومة تحذّر من أن هذا الإجراء سيكلّف أكثر من 4 مليارات فرنك سويسري سنويا، وأنه سيتطلب زيادة الضرائب ويمكن أن يهدّد الاستقرار المالي لنظام الضمان الاجتماعي.
التقاعد في سنّ السادسة والستين ... أو في وقت لاحق
يتمّ التصويت في سويسرا اليوم أيضاً على مبادرة شعبية طرحها فرع الشباب في الحزب الليبرالي الراديكالي بهدف رفع سن التقاعد تدريجياً من 65 إلى 66 عاماً على مدى العقد المقبل وربطه بمتوسط العمر المتوقع لضمان التمويل الكامل لنظام التقاعد الحكومي. وقد سلك عدد من دول أخرى هذا الطريق بالفعل.
المزيد الاستفتاء الفدرالي في سويسرا يوم 3 مارس
سيتم تخصيص استفتاء 3 مارس المقبل بالكامل لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية. ملفّ.
طالع المزيدالاستفتاء الفدرالي في سويسرا يوم 3 مارس
تهدف مبادرة “تأمين الشيخوخة بشكل آمن ومستدام”رابط خارجي إلى تعزيز الموارد المالية لنظام التقاعد السويسري. ومن شأن ذلك أن يوفّر نحو ملياري فرنك بحلول عام 2030، وأن يضمن تمويل المعاشات التقاعدية حتى عام 2033 على الأقلّ، وفقا لتقديرات المكتب الفدرالي للتأمين الاجتماعي (OFAS).
ويأتي التصويت على مبادرة“تأمين الشيخوخة بشكل آمن ومستدام” بعد أكثر من عام من موافقة الشعب السويسري على زيادة سنّ تقاعد النساء ليتساوى مع سن تقاعد الرجال، من خلال رفعه من 64 إلى 65 عاما، فيما يبدو أن التوقيت ليس مواتيًا لصالح المبادرة.
وعلى الرغم من دعم الأحزاب اليمينية، فإن الحلّ الذي قدّمه شباب الحزب الليبرالي الراديكالي يبدو بعيدًا عن إقناع أغلبية الناخبين والناخبات. فقد ازداد حجم الدعم الشعبي للفريق المعارض للمبادرة خلال الحملة الانتخابية، حيث ينوي 63% من المستطلعة آراؤهم.هن التصويت بـ“لا”، وفقًا لآخر استطلاع أُجري بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية العمومية.
وأدان تيّار اليسار المبادرة، واصفاً إيّاها بـ“المناهضة للمجتمع والتكنوقراطية والمعادية للديمقراطية” و”غير المناسبة لإصلاح منظومة الشيخوخة”.
ويتّهم المعسكر الرافض للمبادرة بشكل رئيسي الفريق الداعم للمبادرة بتجاهل الواقع الذي يعيشه كبار وكبيرات السن في سوق العمل، مشيراً إلى أن الفئة التي يزيد عمرها عن 55 عامًا تواجه بالفعل صعوبة في العثور على عمل عندما تفقد وظائفها.
ترجمة: مي المهدي
مراجعة: أمل المكي
مقالات مُدرجة في هذا المحتوى
نتائج اقتراع 3 مارس 2024 في سويسرا اقتراع 3 مارس: تراجع التأييد لمبادرة“من أجل حياة أفضل في الشيخوخة” الاستفتاء الفدرالي في سويسرا يوم 3 مارس
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .
MENAFN04032024000210011054ID1107929423