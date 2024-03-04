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يصوت الشعب السويسري يوم الأحد على مبادرتين يمكن أن تعيدا تشكيل حياة المتقاعدين.ات. KEYSTONE

MENAFN - Swissinfo) صوّت الشعب السويسري اليوم على مبادرتين شعبيتين: زيادة المعاشات التقاعدية ورفع سن التقاعد تدريجيا." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثسياسة فدرالية سويسرا تصوّت على زيادة المعاشات ورفع سنّ التقاعد

صوّت السويسريون والسويسريات اليوم على مبادرتين منفصلتين: الأولى هي زيادة المعاشات، أي منح معاش تقاعدي سنوي إضافي للتأمين على الشيخوخة والباقين.يات على قيد الحياة (AVS)، وذلك بواقع 13 بدلاً من 12 شهراً. أما المبادرة الثانية فهي رفع سنّ التقاعد إلى 66 عامًا تدريجياً حتى عام 2033، على أن يتم ربط سن التقاعد لاحقا بمتوسط ​​العمر المتوقع ورفعه تلقائيا إذا زاد متوسط ​​العمر الافتراضي. ومن المتوقع أن تكون نتائج التصويت على زيادة مدفوعات معاشات التقاعد الحكومية متقاربة، في حين تبدو المبادرة الأخرى في طريقها إلى هزيمة واضحة.





تم نشر هذا المحتوى على 03 مارس 2024 - 12:12 8دقائق

ولد سايمون في لندن، وهو صحفي وسائط متعددة، يعمل فيswissinfo منذ عام 2006. يتحدث سايمون الفرنسية والألمانية والإسبانية، وهو يغطي أحداث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من القضايا لمناطق سويسرا المتحدثة بالفرنسية بشكل رئيسي.



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هل ت.يوافق السويسريون والسويسريات على زيادة المدفوعات الشهرية للمتقاعدين.ات؟ هذه واحدة من القضيتين المتعلقتين بالمعاشات التقاعدية التي سيتم البت فيها اليوم الأحد، والتي يمكن أن تعيد تشكيل حياة المتقاعدين.ات في السنوات المقبلة.

هذا وتسود حالة من الترقب بشأن مصير مبادرة “من أجل حياة أفضل في سن التقاعد”رابط خارجي ، والتي تقترح إضافة راتب تقاعد شهري لمساعدة المتقاعدين.ات على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة المرتفعة في سويسرا.

وعندما أغلقت صناديق الاقتراع ظهر يوم الأحد، كان مصير المبادرة التي اقترحتها النقابات العمالية السويسرية غير محسوم، وذلك وفقًا لنتائج استطلاعات الرأي من معهد الأبحاث الاجتماعية.

المزيد المزيد نتائج اقتراع 3 مارس 2024 في سويسرا

تم نشر هذا المحتوى على 03 مارس 2024 ستجد.ين هنا جميع نتائج مشاريع القوانين ّالفيدرالية، حيث يتمّ تحديثها بشكل مستمر.

طالع المزيدنتائج اقتراع 3 مارس 2024 في سويسرا

وتدعو المبادرة إلى دفع معاش تقاعدي شهري ثالث عشر كل عام من نظام معاشات الشيخوخة والباقين.يات على قيد الحياة (المعروف باسم AHV/AVS)، بدلاً من 12 شهراً، على غرار الراتب الشهري الثالث عشر الإضافي الذي يحصل عليه العديد من الموظفين والموظفات في سويسرا.

وتشير استطلاعات الرأي قبل تصويت يوم الأحد إلى أن غالبية الشعب السويسري تؤيد هذه المبادرة، وذلك على الرغم من تراجع دعم الفريق المؤيد لها. وقبل عشرة أيام من التصويت، أيد 53% من السكان المقترح، وفقا للاستطلاع الثاني الذي أجراه معهد الأبحاث الاجتماعية بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية العمومية في بداية شهر فبراير.

المزيد المزيد اقتراع 3 مارس: تراجع التأييد لمبادرة“من أجل حياة أفضل في الشيخوخة”

تم نشر هذا المحتوى على 22 فبراير 2024 على الرغم من تزايد التقارير التي تشير إلى أن السويسريين، رجالاً ونساءً، بالكاد يمكنهم تحمل تكاليف الحياة بمعاشاتهم التقاعدية في وضعها الحالي، إلا أن الدعم لمبادرة“حياة أفضل في الشيخوخة،” انخفض على مدار حملة التصويت.

طالع المزيداقتراع 3 مارس: تراجع التأييد لمبادرة“من أجل حياة أفضل في الشيخوخة”

ومن المرجّح أن تكون نتائج التصويت متقاربة، لأنه بالإضافة إلى أغلبية الأصوات الفردية، يتوجّب أن تحظى المبادرة أيضا بموافقة أغلبية الكانتونات، أي قبول 12 كانتونا من أصل 23 للمبادرة.

وحظيت المبادرة التي أطلقتها النقابات ودعمتها أحزاب يسار الوسط لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.ات بدعم واضح من السكان .

وبموجب هذا المقترح، سيتم دفع المعاش الشهري 13 مرة سنويًا اعتبارًا من عام 2026. وبالتالي، سيزيد الحد الأقصى لمعاش التقاعد السنوي بمقدار 2450 فرنكًا سويسريًا إلى 31850 فرنكًا سويسريًا للأفراد وبمبلغ 3675 فرنكًا سويسريًا إلى 47775 فرنكًا سويسريًا للمتزوجين.ات.

لكن مع استمرار الحملة، فقدت المبادرة شعبيتها وتعرّض الإصلاح المقترح لانتقادات من قبل أحزاب اليمين والوسط ومؤسسات الاقتصاد والأعمال الرئيسية في البلاد. كما تعارض الحكومة والبرلمان المبادرة رسميًا. ويرى الفريق المعارض أنه سيتمّ تمويل معاشات التقاعد الإضافية على حساب السكان العاملين الأصغر سنا، رجالاً ونساءً، من خلال دفع مساهمات أو ضرائب أكثر في منظومة الضمان الاجتماعي.

ويعتقد الفريق المعارض للمبادرة أيضا أن هذا الإجراء لا يستهدف بالقدر الكافي الأشخاص الذين يعانون حقا من مشاكل مالية، لأن معاشات التقاعد ستزيد بالنسبة للجميع، مع استفادة أصحاب الدخل المرتفع أيضا.

ويقول الفريق المؤيد إن نظام التقاعد يتمتع بوضع جيد وأن الزيادة ستكون ميسورة التكلفة وضرورية. لكنّ الحكومة تحذّر من أن هذا الإجراء سيكلّف أكثر من 4 مليارات فرنك سويسري سنويا، وأنه سيتطلب زيادة الضرائب ويمكن أن يهدّد الاستقرار المالي لنظام الضمان الاجتماعي.

التقاعد في سنّ السادسة والستين ... أو في وقت لاحق

يتمّ التصويت في سويسرا اليوم أيضاً على مبادرة شعبية طرحها فرع الشباب في الحزب الليبرالي الراديكالي بهدف رفع سن التقاعد تدريجياً من 65 إلى 66 عاماً على مدى العقد المقبل وربطه بمتوسط العمر المتوقع لضمان التمويل الكامل لنظام التقاعد الحكومي. وقد سلك عدد من دول أخرى هذا الطريق بالفعل.

المزيد الاستفتاء الفدرالي في سويسرا يوم 3 مارس

سيتم تخصيص استفتاء 3 مارس المقبل بالكامل لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية. ملفّ.

طالع المزيدالاستفتاء الفدرالي في سويسرا يوم 3 مارس

تهدف مبادرة “تأمين الشيخوخة بشكل آمن ومستدام”رابط خارجي إلى تعزيز الموارد المالية لنظام التقاعد السويسري. ومن شأن ذلك أن يوفّر نحو ملياري فرنك بحلول عام 2030، وأن يضمن تمويل المعاشات التقاعدية حتى عام 2033 على الأقلّ، وفقا لتقديرات المكتب الفدرالي للتأمين الاجتماعي (OFAS).

ويأتي التصويت على مبادرة“تأمين الشيخوخة بشكل آمن ومستدام” بعد أكثر من عام من موافقة الشعب السويسري على زيادة سنّ تقاعد النساء ليتساوى مع سن تقاعد الرجال، من خلال رفعه من 64 إلى 65 عاما، فيما يبدو أن التوقيت ليس مواتيًا لصالح المبادرة.

وعلى الرغم من دعم الأحزاب اليمينية، فإن الحلّ الذي قدّمه شباب الحزب الليبرالي الراديكالي يبدو بعيدًا عن إقناع أغلبية الناخبين والناخبات. فقد ازداد حجم الدعم الشعبي للفريق المعارض للمبادرة خلال الحملة الانتخابية، حيث ينوي 63% من المستطلعة آراؤهم.هن التصويت بـ“لا”، وفقًا لآخر استطلاع أُجري بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية العمومية.

وأدان تيّار اليسار المبادرة، واصفاً إيّاها بـ“المناهضة للمجتمع والتكنوقراطية والمعادية للديمقراطية” و”غير المناسبة لإصلاح منظومة الشيخوخة”.

ويتّهم المعسكر الرافض للمبادرة بشكل رئيسي الفريق الداعم للمبادرة بتجاهل الواقع الذي يعيشه كبار وكبيرات السن في سوق العمل، مشيراً إلى أن الفئة التي يزيد عمرها عن 55 عامًا تواجه بالفعل صعوبة في العثور على عمل عندما تفقد وظائفها.

ترجمة: مي المهدي

مراجعة: أمل المكي



نتائج اقتراع 3 مارس 2024 في سويسرا

اقتراع 3 مارس: تراجع التأييد لمبادرة“من أجل حياة أفضل في الشيخوخة” الاستفتاء الفدرالي في سويسرا يوم 3 مارس

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