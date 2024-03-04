3670 ميغاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الأحد

3670 ميغاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الأحد
التاريخ
3/4/2024 12:07:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ الحمل الكهربائي المسجل، مساء أمس الأحد 3670 ميجا واط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجا واط، خلال آب الماضي.
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