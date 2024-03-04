قوات الاحتلال تقتحم مخيم الأمعري جنوبي رام الله

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الأمعري جنوبي رام الله
التاريخ
3/4/2024 12:07:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الأمعري جنوبي رام الله، وتطلق قنابل الغاز والرصاص الحي تجاه الفلسطينيين.
كما نشرت منصات فلسطينية مشاهد تظهر مداهمة قوات الاحتلال لعدد من منازل المواطنين في المخيم.
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