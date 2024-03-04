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قوات الاحتلال تقتحم مخيم الأمعري جنوبي رام الله

3/4/2024 12:07:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الأمعري جنوبي رام الله، وتطلق قنابل الغاز والرصاص الحي تجاه الفلسطينيين.


كما نشرت منصات فلسطينية مشاهد تظهر مداهمة قوات الاحتلال لعدد من منازل المواطنين في المخيم.


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