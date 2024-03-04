أعضاء تحالف أوبك+ يمددون الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع 2.2 مليون برميل يومياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتفق أعضاء تحالف أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا يوم أمس الأحد، على تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني، مما يقدم دعما إضافيا للسوق وسط مخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي وتزايد الإنتاج خارج المجموعة.
وأعلنت السعودية، تمديد خفضها الطوعي بواقع مليون برميل يوميا حتى نهاية حزيران المقبل ليظل إنتاجها عند حوالي 9 ملايين برميل يوميا.
وستخفض روسيا، التي تقود مجموعة حلفاء أوبك المعروفة باسم أوبك+، إنتاج النفط وصادراته بواقع 471 ألف برميل إضافي يوميا في الربع الثاني من العام الجاري.
وتلقت أسعار النفط دعما في العام الحالي جراء تصاعد التوتر الجيوسياسي بسبب هجمات جماعة الحوثي على حركة الشحن في
اظهار ألبوم ليست
، لكن المخاوف إزاء النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة كان لها أثر واضح.
وفي حين كان من المتوقع على نطاق واسع أن تبقي أوبك+ على التخفيضات كما هي.
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