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أعضاء تحالف أوبك+ يمددون الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع 2.2 مليون برميل يومياً

3/4/2024 12:07:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتفق أعضاء تحالف أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا يوم أمس الأحد، على تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني، مما يقدم دعما إضافيا للسوق وسط مخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي وتزايد الإنتاج خارج المجموعة.
وأعلنت السعودية، تمديد خفضها الطوعي بواقع مليون برميل يوميا حتى نهاية حزيران المقبل ليظل إنتاجها عند حوالي 9 ملايين برميل يوميا.
وستخفض روسيا، التي تقود مجموعة حلفاء أوبك المعروفة باسم أوبك+، إنتاج النفط وصادراته بواقع 471 ألف برميل إضافي يوميا في الربع الثاني من العام الجاري.
وتلقت أسعار النفط دعما في العام الحالي جراء تصاعد التوتر الجيوسياسي بسبب هجمات جماعة الحوثي على حركة الشحن في

اظهار ألبوم ليست


، لكن المخاوف إزاء النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة كان لها أثر واضح.
وفي حين كان من المتوقع على نطاق واسع أن تبقي أوبك+ على التخفيضات كما هي.

MENAFN04032024000208011052ID1107929388

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