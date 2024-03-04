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وظائف شاغرة في وزارات وجامعات وبلديات - تفاصيل

3/4/2024 12:07:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارات وجامعات وبلديات عن توفر عدد من الشواغر لديها.
كما دعت وزارات وبلديات مرشحين لإجراء الاختبار التنافسي.


وتاليا التفاصيل:
































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