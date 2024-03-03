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الجزائر تعلن تمديد خفض إنتاجها النفطي ب 51 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو المقبل

3/3/2024 11:32:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 3 - 3 (كونا) -- أعلنت الجزائر اليوم الأحد تمديد الخفض الطوعي للإنتاج النفطي الوطني المقدر ب 51 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو المقبل وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق (أوبك+) ليكون إنتاج الجزائر من النفط 908 آلاف برميل يوميا.
وجاء في بيان لوزارة الطاقة الجزائرية أن "الجزائر ستقوم بتمديد خفضها الطوعي والذي يبلغ 51 ألف برميل يوميا للربع الثاني من العام الحالي دعما لاستقرار السوق" موضحا أن "إعادة كميات الخفض الإضافي هذه ستتم تدريجيا حسب أوضاع السوق".
وأوضح البيان أن "هذا الخفض الطوعي يعتبر إضافيا إلى الخفض الطوعي البالغ 48 ألف برميل يوميا الذي سبق أن أعلنت عنه الجزائر في أبريل 2023 والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024".
وأكد البيان أن "هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك +) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها". (النهاية)

م ر / م م ج




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