الجزائر تعلن تمديد خفض إنتاجها النفطي ب 51 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 3 - 3 (كونا) -- أعلنت الجزائر اليوم الأحد تمديد الخفض الطوعي للإنتاج النفطي الوطني المقدر ب 51 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو المقبل وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق (أوبك+) ليكون إنتاج الجزائر من النفط 908 آلاف برميل يوميا.
وجاء في بيان لوزارة الطاقة الجزائرية أن "الجزائر ستقوم بتمديد خفضها الطوعي والذي يبلغ 51 ألف برميل يوميا للربع الثاني من العام الحالي دعما لاستقرار السوق" موضحا أن "إعادة كميات الخفض الإضافي هذه ستتم تدريجيا حسب أوضاع السوق".
وأوضح البيان أن "هذا الخفض الطوعي يعتبر إضافيا إلى الخفض الطوعي البالغ 48 ألف برميل يوميا الذي سبق أن أعلنت عنه الجزائر في أبريل 2023 والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024".
وأكد البيان أن "هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك +) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها". (النهاية)
م ر / م م ج
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