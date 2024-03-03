الدوري الإسباني: (مايوركا) يهزم الوصيف (جيرونا) بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 3 (كونا) -- حقق (مايوركا) الفوز على الوصيف (جيرونا) بهدف دون رد اليوم الاحد في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل (مايوركا) هدفه الوحيد عن طريق المدافع خوسيه كوبيتي في الدقيقة 33 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (سون مويكس) ليتجمد رصيد (جيرونا) عند 59 نقطة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) بينما رفع (مايوركا) رصيده إلى 27 نقطة في المركز 15 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها سقط المتصدر (ريال مدريد) في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام (فالنسيا) فيما فاز (أتلتيكو مدريد) على (ريال بيتيس) بهدفين لهدف في وقت سابق اليوم في حين سيزور (برشلونة) الثالث منافسه (أتلتيك بلباو) في وقت لاحق الليلة. (النهاية)
ه ن د / م ع ح ع
MENAFN03032024000071011013ID1107929325
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.