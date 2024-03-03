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الدوري الإسباني: (مايوركا) يهزم الوصيف (جيرونا) بهدف نظيف

3/3/2024 11:32:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 3 (كونا) -- حقق (مايوركا) الفوز على الوصيف (جيرونا) بهدف دون رد اليوم الاحد في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل (مايوركا) هدفه الوحيد عن طريق المدافع خوسيه كوبيتي في الدقيقة 33 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (سون مويكس) ليتجمد رصيد (جيرونا) عند 59 نقطة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) بينما رفع (مايوركا) رصيده إلى 27 نقطة في المركز 15 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها سقط المتصدر (ريال مدريد) في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام (فالنسيا) فيما فاز (أتلتيكو مدريد) على (ريال بيتيس) بهدفين لهدف في وقت سابق اليوم في حين سيزور (برشلونة) الثالث منافسه (أتلتيك بلباو) في وقت لاحق الليلة. (النهاية)

ه ن د / م ع ح ع




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