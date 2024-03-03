الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية ينعقد في البحرين بمشاركة كويتية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي

المنامة - 3 - 3 (كونا) -- انعقد الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في نسخته الرابعة اليوم الأحد تحت "شعار تبني وتطوير تشريعات وقوانين معززة لتطبيقات المسؤولية المجتمعية بالدول العربية" بمشاركة كويتية.

وأكد مجموعة من المشاركين من الكويت يمثلون جهات مختلفة تعنى بالمسؤولية المجتمعية أهمية مضاعفة العمل على تحقيق هذه الشراكة المجتمعية التي من شأنها النهوض والرقي والتقدم في جميع المجالات.

وبدورها قالت مدير تحرير مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت الشيخة سهيلة فهد المالك الصباح في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركتها بالفعالية إنها سعيدة بحضورها هذا الكونغرس الدولي الذي يعنى بالمسؤولية المجتمعية وتكريمها بجائزة الامتثال الدولية لممارسات المسؤولية المجتمعية.

وأعربت عن شكرها لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على استضافتها هذه الفعالية التي أقامتها الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية وجميع القائمين عليها لافتة إلى أهمية تعزيز مفهوم المسؤولية ونشر هذه الثقافة على مستوى الدول.

وأكدت الحاجة إلى تبني مفهوم الشراكة والمسؤولية المجتمعية وأنها أصبحت ضرورة ملحة تسهم في ترابط وتماسك المجتمعات مما يؤثر بشكل إيجابي على نجاحها وتقدمها.

من جانبه قال رئيس جمعية التكافل لرعاية السجناء في دولة الكويت مساعد مندني لـ (كونا) هذه الجمعية تأسست في تاريخ 2005 وبدأت كلجنة من لجان جمعية الإصلاح من سنة 2000.

ولفت إلى أن هذا النشاط الخيري الذي يخدم السجناء أصحاب القضايا المالية المدنية وأيضا الجنائية هذه الأعمال قمنا فيها هي خدمة مباشرة للأسر في الكويت. وأوضح أن هذا العمل يهدف إلى استرجاع حرية السجين ليعود مرة اخرى إلى المجتمع ليتحقق الترابط الأسري والمساهمة في تربية الأبناء.

وأكد أنه في هذا اليوم تقاس قوة المجتمعات بتماسكها الأسري لافتا إلى أن الجمعية حققت العديد من الأهداف العظيمة جدا فمنذ بداية اشهارها تجاوزنا 30 حالة من ذكور وإناث من القضايا مما ساعد في تخفيف الضغط على وزارتي العدل والداخلية عبر هذه الجمعية التي تخدم الجانب المجتمعي والحكومي.

من جانبه قال الدبلوماسي الكويتي الدولي نائب رئيس البعثة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي في جنيف بدر المطيري لـ (كونا) إن مشاركته في هذا الكونغرس الدولي تتمثل في اختياره لرئاسة إحدى الجلسات النقاشية وتقديمه لورقة بحثية علمية تتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في دولة الكويت كنموذج للدول العربية والعالم الإسلامي.

وأضاف المطيري (وهو باحث دكتوراه وأكاديمي في القانون والاقتصاد السياسي) أنه شارك بهذه الورقة المختصرة الموجزة وهي رسالة الدكتوراه ليشارك الحضور فيها ويسلط الضوء على ما قامت به دولة الكويت من اجراءات مطولة ولا زالت تحتاج الى الكثير في هذا الجانب في ‏تعزيز النزاهة والشفافية في المشاركة.

وأضاف ان هذه ليست المشاركة الأولى له فقد سبق ان ترأس الكونغرس الأول الذي أقيم في المملكة المغربية في الرباط في 2019 حيث تم تكريمه بشهادة الكفاءة العلمية وكذلك جرى تكريمه اليوم مع كوكبة من الزملاء والإخوان بكل تواضع بشهادة دولية للامتثال في المسؤولية المجتمعية بالمجتمعات.

من جهته قال عضو جمعية المعلمين الكويتية عبدالله الكندري في تصريح مماثل إن المشاركة في هذه الفعالية تهدف لتعزيز الشراكة المجتمعية وتحفيزها مشيرا إلى أهميتها وتأثيرها الايجابي على الافراد والمجتمعات.

وأعرب عن شكره للشبكة الاقليمية على تنظيم هذا الكونغرس في نسخته الرابعة مشيدا بجهودها الحثيثة في هذا المجال.

كما ثمن دور واهتمام الشبكة الاقليمية لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتكريمها له ممثلا عن جمعية المعلمين الكويتية.

من جانبها أعربت رئيس جمعية الرعاية الإسلامية الكويتية فداء الوقيان ل(كونا) عن شكرها لمملكة البحرين لاستضافة هذه الفعالية.

وأشارت إلى أن أهمية الكونغرس الدولي للخدمة المجتمعية في دورته الرابعة الذي يهدف الى الاستدامة في العمل الخيري والارتقاء به.

ومن ناحيتها أعربت‏ أمين سر جمعية الرعاية الإسلامية أشواق العرادة ل(كونا) عن شكرها للكونغرس الدولي على تكريمها عن الناحية العلمية مشيرة إلى أنها تركز في ورقة العمل التي تناولتها خلال الجلسات النقاشية على الشراكة والمسؤولية المجتمعية في عيون العمل الخيري.

وأكدت أهمية الشراكة المجتمعية وأثرها الكبير في تنمية واستدامة العمل الخيري موضحة أن العمل في جمعية الرعاية الإسلامية قائم بالأساس على مبدأ المشاركة والتعاون.

وانطلقت الفعالية برعاية فخرية من سمير ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين- رئيس اتحاد الغرف العربية- الراعي الفخري لفعاليات" الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2024 " في نسخته الرابعة.

وأكد ناس في كلمة له خلال الفعالية أهمية الموضوع الذي اختاره الكونغرس في هذا اللقاء إذ أن الوقت الراهن يتطلب تبني وتطوير تشريعات قوانين معززة لتطبيقات المسؤولية المجتمعية في الدول العربية كخطوة جادة لتحقيق الاهداف التنموية من خلال رفع المستويات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والصحية وغيرها من الانشطة المتعلقة بحياة المواطنين.

وأشاد بالمساهمة البناءة للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ودورها في نشر ثقافة المسئولية الاجتماعية في المنطقة العربية على وجه الخصوص ودول الشرق الأوسط على وجه العموم متطلعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الأطراف لمساعدة الشركات والمؤسسات على أن تصبح ممارساتها وأعمالها وأنشطتها مسؤولة ومتوافقة مع معايير التنمية المستدامة.

من جهته قال رئيس الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية الدكتور صلاح بن علي في كلمة خلال الفعالية إن الشبكة الإقليمية اهتمت منذ انطلاقتها الأولى في عام 2007 بالترويج إلى مفهوم "مأسسة ممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية" وعبر أبعاده المختلفة.

وأضاف أنه كانت البداية بدعوتها ليكون هناك يوما عالميا للمسؤولية المجتمعية وعملت على تقنين هذا المقترح عبر التواصل مع منظومة الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة مرورا بحث الدول على تطوير تشريعاتها وقوانينها ذات الصلة بالممارسات المسؤولة عبر ملتقياتها ومؤتمراتها وبرامج بناء القدرات البشرية والمؤسسية والتي وصلت إلى قرابة 21 دولة عربية وغير عربية.

وقال إن تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية تساعد في حوكمة وتوحيد ممارساتها وتجويد مخرجاتها والعائد منها وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها لتعزيز أداء الشركات ومؤسسات المجتمع المدني تجاه المسؤولية المجتمعية.

كما أن مساهماتها تسهم بتعزيز تلبية الأولويات التنموية من خلال اطلاقها مبادرات نوعية تستجيب للحاجات المجتمعية وفق منظومة أخلاقية.

وشهدت الفعالية مراسم تكريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين باللقب الشرفي (سفير دولي للمسؤولية المجتمعية) من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.

وتم خلال الفعالية تكريم عدة شخصيات بجائزة الامتثال الدولية لممارسات المسؤولية المجتمعية منهم من دولة الكويت وهم العضو الشرفي للصندوق العربي لرعاية بحوث المسؤولية المجتمعية والسفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية الدكتور بدر مال الله الشيخ والدكتور مساعد محمد مندني والسفير الدولي للدبلوماسية الإنسانية المستشار بدر المطيري.

ةوعن الجهات الفائزة بجائزة الامتثال الدولية لممارسات المسؤولية المجتمعية لعام 2024 (فئة المؤسسات) تم تكريم من الكويت أيضا "مبرة العوازم" و"جمعية المعلمين" و"جمعية الرعاية الإسلامية".

وعن جائزة الكفاءة العلمية في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024 تم تكريم من الكويت رئيس المؤتمر الدولي الثاني لفقهاء قانون المسؤولية المجتمعية المحامي عبد الله العنزي لعام 2024.

كما حصل الخبير الاقتصادي الكويتي الدكتور عبد العزيز التركي على لقب مهني شرفي (سفير أممي للشراكة المجتمعية). (النهاية) خ ن ع