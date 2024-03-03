الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية ينعقد في البحرين بمشاركة كويتية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي
المنامة - 3 - 3 (كونا) -- انعقد الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في نسخته الرابعة اليوم الأحد تحت "شعار تبني وتطوير تشريعات وقوانين معززة لتطبيقات المسؤولية المجتمعية بالدول العربية" بمشاركة كويتية.
وأكد مجموعة من المشاركين من الكويت يمثلون جهات مختلفة تعنى بالمسؤولية المجتمعية أهمية مضاعفة العمل على تحقيق هذه الشراكة المجتمعية التي من شأنها النهوض والرقي والتقدم في جميع المجالات.
وبدورها قالت مدير تحرير مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت الشيخة سهيلة فهد المالك الصباح في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركتها بالفعالية إنها سعيدة بحضورها هذا الكونغرس الدولي الذي يعنى بالمسؤولية المجتمعية وتكريمها بجائزة الامتثال الدولية لممارسات المسؤولية المجتمعية.
وأعربت عن شكرها لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على استضافتها هذه الفعالية التي أقامتها الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية وجميع القائمين عليها لافتة إلى أهمية تعزيز مفهوم المسؤولية ونشر هذه الثقافة على مستوى الدول.
وأكدت الحاجة إلى تبني مفهوم الشراكة والمسؤولية المجتمعية وأنها أصبحت ضرورة ملحة تسهم في ترابط وتماسك المجتمعات مما يؤثر بشكل إيجابي على نجاحها وتقدمها.
من جانبه قال رئيس جمعية التكافل لرعاية السجناء في دولة الكويت مساعد مندني لـ (كونا) هذه الجمعية تأسست في تاريخ 2005 وبدأت كلجنة من لجان جمعية الإصلاح من سنة 2000.
ولفت إلى أن هذا النشاط الخيري الذي يخدم السجناء أصحاب القضايا المالية المدنية وأيضا الجنائية هذه الأعمال قمنا فيها هي خدمة مباشرة للأسر في الكويت. وأوضح أن هذا العمل يهدف إلى استرجاع حرية السجين ليعود مرة اخرى إلى المجتمع ليتحقق الترابط الأسري والمساهمة في تربية الأبناء.
وأكد أنه في هذا اليوم تقاس قوة المجتمعات بتماسكها الأسري لافتا إلى أن الجمعية حققت العديد من الأهداف العظيمة جدا فمنذ بداية اشهارها تجاوزنا 30 حالة من ذكور وإناث من القضايا مما ساعد في تخفيف الضغط على وزارتي العدل والداخلية عبر هذه الجمعية التي تخدم الجانب المجتمعي والحكومي.
من جانبه قال الدبلوماسي الكويتي الدولي نائب رئيس البعثة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي في جنيف بدر المطيري لـ (كونا) إن مشاركته في هذا الكونغرس الدولي تتمثل في اختياره لرئاسة إحدى الجلسات النقاشية وتقديمه لورقة بحثية علمية تتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في دولة الكويت كنموذج للدول العربية والعالم الإسلامي.
وأضاف المطيري (وهو باحث دكتوراه وأكاديمي في القانون والاقتصاد السياسي) أنه شارك بهذه الورقة المختصرة الموجزة وهي رسالة الدكتوراه ليشارك الحضور فيها ويسلط الضوء على ما قامت به دولة الكويت من اجراءات مطولة ولا زالت تحتاج الى الكثير في هذا الجانب في تعزيز النزاهة والشفافية في المشاركة.
وأضاف ان هذه ليست المشاركة الأولى له فقد سبق ان ترأس الكونغرس الأول الذي أقيم في المملكة المغربية في الرباط في 2019 حيث تم تكريمه بشهادة الكفاءة العلمية وكذلك جرى تكريمه اليوم مع كوكبة من الزملاء والإخوان بكل تواضع بشهادة دولية للامتثال في المسؤولية المجتمعية بالمجتمعات.
من جهته قال عضو جمعية المعلمين الكويتية عبدالله الكندري في تصريح مماثل إن المشاركة في هذه الفعالية تهدف لتعزيز الشراكة المجتمعية وتحفيزها مشيرا إلى أهميتها وتأثيرها الايجابي على الافراد والمجتمعات.
وأعرب عن شكره للشبكة الاقليمية على تنظيم هذا الكونغرس في نسخته الرابعة مشيدا بجهودها الحثيثة في هذا المجال.
كما ثمن دور واهتمام الشبكة الاقليمية لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتكريمها له ممثلا عن جمعية المعلمين الكويتية.
من جانبها أعربت رئيس جمعية الرعاية الإسلامية الكويتية فداء الوقيان ل(كونا) عن شكرها لمملكة البحرين لاستضافة هذه الفعالية.
وأشارت إلى أن أهمية الكونغرس الدولي للخدمة المجتمعية في دورته الرابعة الذي يهدف الى الاستدامة في العمل الخيري والارتقاء به.
ومن ناحيتها أعربت أمين سر جمعية الرعاية الإسلامية أشواق العرادة ل(كونا) عن شكرها للكونغرس الدولي على تكريمها عن الناحية العلمية مشيرة إلى أنها تركز في ورقة العمل التي تناولتها خلال الجلسات النقاشية على الشراكة والمسؤولية المجتمعية في عيون العمل الخيري.
وأكدت أهمية الشراكة المجتمعية وأثرها الكبير في تنمية واستدامة العمل الخيري موضحة أن العمل في جمعية الرعاية الإسلامية قائم بالأساس على مبدأ المشاركة والتعاون.
وانطلقت الفعالية برعاية فخرية من سمير ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين- رئيس اتحاد الغرف العربية- الراعي الفخري لفعاليات" الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2024 " في نسخته الرابعة.
وأكد ناس في كلمة له خلال الفعالية أهمية الموضوع الذي اختاره الكونغرس في هذا اللقاء إذ أن الوقت الراهن يتطلب تبني وتطوير تشريعات قوانين معززة لتطبيقات المسؤولية المجتمعية في الدول العربية كخطوة جادة لتحقيق الاهداف التنموية من خلال رفع المستويات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والصحية وغيرها من الانشطة المتعلقة بحياة المواطنين.
وأشاد بالمساهمة البناءة للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ودورها في نشر ثقافة المسئولية الاجتماعية في المنطقة العربية على وجه الخصوص ودول الشرق الأوسط على وجه العموم متطلعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الأطراف لمساعدة الشركات والمؤسسات على أن تصبح ممارساتها وأعمالها وأنشطتها مسؤولة ومتوافقة مع معايير التنمية المستدامة.
من جهته قال رئيس الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية الدكتور صلاح بن علي في كلمة خلال الفعالية إن الشبكة الإقليمية اهتمت منذ انطلاقتها الأولى في عام 2007 بالترويج إلى مفهوم "مأسسة ممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية" وعبر أبعاده المختلفة.
وأضاف أنه كانت البداية بدعوتها ليكون هناك يوما عالميا للمسؤولية المجتمعية وعملت على تقنين هذا المقترح عبر التواصل مع منظومة الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة مرورا بحث الدول على تطوير تشريعاتها وقوانينها ذات الصلة بالممارسات المسؤولة عبر ملتقياتها ومؤتمراتها وبرامج بناء القدرات البشرية والمؤسسية والتي وصلت إلى قرابة 21 دولة عربية وغير عربية.
وقال إن تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية تساعد في حوكمة وتوحيد ممارساتها وتجويد مخرجاتها والعائد منها وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها لتعزيز أداء الشركات ومؤسسات المجتمع المدني تجاه المسؤولية المجتمعية.
كما أن مساهماتها تسهم بتعزيز تلبية الأولويات التنموية من خلال اطلاقها مبادرات نوعية تستجيب للحاجات المجتمعية وفق منظومة أخلاقية.
وشهدت الفعالية مراسم تكريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين باللقب الشرفي (سفير دولي للمسؤولية المجتمعية) من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.
وتم خلال الفعالية تكريم عدة شخصيات بجائزة الامتثال الدولية لممارسات المسؤولية المجتمعية منهم من دولة الكويت وهم العضو الشرفي للصندوق العربي لرعاية بحوث المسؤولية المجتمعية والسفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية الدكتور بدر مال الله الشيخ والدكتور مساعد محمد مندني والسفير الدولي للدبلوماسية الإنسانية المستشار بدر المطيري.
ةوعن الجهات الفائزة بجائزة الامتثال الدولية لممارسات المسؤولية المجتمعية لعام 2024 (فئة المؤسسات) تم تكريم من الكويت أيضا "مبرة العوازم" و"جمعية المعلمين" و"جمعية الرعاية الإسلامية".
وعن جائزة الكفاءة العلمية في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024 تم تكريم من الكويت رئيس المؤتمر الدولي الثاني لفقهاء قانون المسؤولية المجتمعية المحامي عبد الله العنزي لعام 2024.
كما حصل الخبير الاقتصادي الكويتي الدكتور عبد العزيز التركي على لقب مهني شرفي (سفير أممي للشراكة المجتمعية). (النهاية) خ ن ع
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