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الأوبك: تمديد دول أوبك بلس الخفض الطوعي لإنتاج النفط يهدف لدعم استقرار الأسواق

3/3/2024 11:32:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 3 - 3 (كونا) -- قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إن تمديد العديد من دول تحالف "أوبك بلس" اليوم الأحد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 2ر2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام يهدف إلى دعم استقرار وتوازن أسواق النفط.
وأضافت الأوبك في بيان لها أن هذه التخفيضات ستحتسب من التخفيضات الطوعية من مستوى الانتاج المطلوب لعام 2024 وقفا للاجتماع الوزاري للأوبك الذي عقد في الرابع من يونيو 2023.
وأشار البيان إلى أن المملكة العربية السعودية ستمدد خفضها بمقدار 1 مليون برميل يوميا في الفترة من إبريل إلى يونيو بينما ستخفض روسيا إنتاجها أيضا بمقدار 471 ألف برميل يوميا حتى يونيو.
كما سيخفض العراق انتاجه بمقدار 220 ألف برميل يوميا والإمارات العربية المتحدة 163 ألف برميل يوميا والكويت 135 الف برميل يوميا وكازاخستان 82 الف برميل يوميا والجزائر 51 ألف برميل يوميا وعمان 42 ألف برميل يوميا.
وذكر البيان أنه ستتم العودة إلى هذه التخفيضات الطوعية تدريجيا وفقا لظروف السوق.
ويأتي الخفض الجديد الذي أعلنته روسيا إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا الذي أعلنت عنه في أبريل 2023 والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024..
وسيتم خفض الصادرت من متوسط مستويات التصدير لشهري مايو ويونيو لعام 2023.
وفيما يتعلق بأسعار النفط لفت البيان إلى "انخفاضها منذ سبتمبر الماضي بسبب ضعف الطلب العالمي".
كان انخفاض حجم الانتاج في بعض البلدان المنتجة للنفط في الاشهر الاخيرة قد ساهم في انتعاش قصير الأمد لكن من دون وجود مؤشرات على استقرار على المدى البعيد. (النهاية)

ع م ق / ه س ص



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