الأوبك: تمديد دول أوبك بلس الخفض الطوعي لإنتاج النفط يهدف لدعم استقرار الأسواق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 3 - 3 (كونا) -- قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إن تمديد العديد من دول تحالف "أوبك بلس" اليوم الأحد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 2ر2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام يهدف إلى دعم استقرار وتوازن أسواق النفط.
وأضافت الأوبك في بيان لها أن هذه التخفيضات ستحتسب من التخفيضات الطوعية من مستوى الانتاج المطلوب لعام 2024 وقفا للاجتماع الوزاري للأوبك الذي عقد في الرابع من يونيو 2023.
وأشار البيان إلى أن المملكة العربية السعودية ستمدد خفضها بمقدار 1 مليون برميل يوميا في الفترة من إبريل إلى يونيو بينما ستخفض روسيا إنتاجها أيضا بمقدار 471 ألف برميل يوميا حتى يونيو.
كما سيخفض العراق انتاجه بمقدار 220 ألف برميل يوميا والإمارات العربية المتحدة 163 ألف برميل يوميا والكويت 135 الف برميل يوميا وكازاخستان 82 الف برميل يوميا والجزائر 51 ألف برميل يوميا وعمان 42 ألف برميل يوميا.
وذكر البيان أنه ستتم العودة إلى هذه التخفيضات الطوعية تدريجيا وفقا لظروف السوق.
ويأتي الخفض الجديد الذي أعلنته روسيا إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا الذي أعلنت عنه في أبريل 2023 والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024..
وسيتم خفض الصادرت من متوسط مستويات التصدير لشهري مايو ويونيو لعام 2023.
وفيما يتعلق بأسعار النفط لفت البيان إلى "انخفاضها منذ سبتمبر الماضي بسبب ضعف الطلب العالمي".
كان انخفاض حجم الانتاج في بعض البلدان المنتجة للنفط في الاشهر الاخيرة قد ساهم في انتعاش قصير الأمد لكن من دون وجود مؤشرات على استقرار على المدى البعيد. (النهاية)
ع م ق / ه س ص
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