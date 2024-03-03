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رئيس الوزراء العراقي: إنهاء مهمة التحالف لا يعني القطيعة معه

3/3/2024 11:32:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 3 - 3 (كونا) -- قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد إن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) لم يعد يشكل تهديدا للعراق وأن إنهاء مهام التحالف الدولي لمحاربة التنظيم في العراق لا يعني القطيعة مع أعضاءه ومنهم الولايات المتحدة.
وأضاف السوداني أمام "ملتقى الرافدين للحوار 2024" أن الأجهزة الأمنية العراقية أصبحت على مستوى عال من الجاهزية في محاربة الإرهاب وأن "دول المنطقة صارت تستعين بمعلوماتها ضد الشبكات الإرهابية".
وقال إن "وجود التحالف ضد داعش جاء بدعوة من الحكومة العراقية وينتهي باتفاق على ترتيب هذا الوجود عبر اللجنة العسكرية الثنائية التي ستنتهي بالاتفاق على جدول زمني لإنهاء وجوده".
وذكر أن العراق يرتبط بعلاقات مميزة مع دول الخليج العربي وأنه يعتز بعمقه العربي ويحرص على مد جسور التعاون مع كل الاشقاء لافتا إلى وجود مشروعات مشتركة مع السعودية لتنفيذها في غضون عامين. (النهاية)
ع ح ه / ه س ص



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