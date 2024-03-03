رئيس الوزراء العراقي: إنهاء مهمة التحالف لا يعني القطيعة معه

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 3 - 3 (كونا) -- قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد إن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) لم يعد يشكل تهديدا للعراق وأن إنهاء مهام التحالف الدولي لمحاربة التنظيم في العراق لا يعني القطيعة مع أعضاءه ومنهم الولايات المتحدة.
وأضاف السوداني أمام "ملتقى الرافدين للحوار 2024" أن الأجهزة الأمنية العراقية أصبحت على مستوى عال من الجاهزية في محاربة الإرهاب وأن "دول المنطقة صارت تستعين بمعلوماتها ضد الشبكات الإرهابية".
وقال إن "وجود التحالف ضد داعش جاء بدعوة من الحكومة العراقية وينتهي باتفاق على ترتيب هذا الوجود عبر اللجنة العسكرية الثنائية التي ستنتهي بالاتفاق على جدول زمني لإنهاء وجوده".
وذكر أن العراق يرتبط بعلاقات مميزة مع دول الخليج العربي وأنه يعتز بعمقه العربي ويحرص على مد جسور التعاون مع كل الاشقاء لافتا إلى وجود مشروعات مشتركة مع السعودية لتنفيذها في غضون عامين. (النهاية)
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