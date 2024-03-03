هيئة الارصاد الجوية الامريكية: الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة يزيد نشاط حرائق تكساس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3- 3 (كونا)-- توقعت هيئة الأرصاد الجوية الامريكية اليوم الاحد ان تستمر موجة حرائق الغابات التي اندلعت في ولاية تكساس الامريكية الاسبوع الماضي مما يهدد باحراق المزيد من المباني مع هبوب رياح قوية وارتفاع درجات الحرارة في الولاية التي تشهد اسوأ حريق غابات في تاريخها.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي ان "درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية التي هبت اليوم الاحد وتصل سرعتها الى 50 ميلا في الساعة تؤجج الحريق الذي لم يتم السيطرة عليه حتى الان وستؤدي لانتشار سريع لحرائق الغابات"
واوضح البيان ان الحريق (سموك هاوس كريك) لايزال مشتعلا منذ نحو اسبوع وادى الى حرق اكثر من مليون فدان في تكساس وحدها مما يجعله اكبر حريق مسجل في تاريخ الولاية مشيرا الى ان الحريق تم احتوائه بنسبة 15 في المئة فقط.
ونقل البيان عن مسؤولون في الولاية قولهم ان هذا الحريق الذي يعد واحدا من خمسة حرائق تجتاح تكساس أدى إلى مقتل شخصين وتدمير أكثر من 500 مبنى وحطم اكثر من 120 ميلا من خطوط الكهرباء.
وتوقع المسؤولون ان تلتهم الحرائق المزيد من الغابات التي نمت بسبب هطول الامطار الكثيف الذي شهدته ولاية تكساس في فصل الشتاء هذا العام وحذروا من نشاط الحرائق في الايام المقبلة بسبب سوء الظروف الجوية.
ومنذ الأحد 25 الماضي استجابت إدارة الغابات لـ 56 حريق غابات في أماكن مختلفة من ولاية تكساس الواقعة في الجنوب الأوسط الأمريكي.
وأعادت إدارة الغابات توقعها بأن "احتمالية نشاط حرائق الغابات ستزداد مرة أخرى في منطقة السهول خلال نهاية هذا الأسبوع بسبب الرياح القوية".
وأصدر الحاكم غريغ أبوت الثلاثاء إعلان حالة الكارثة في 60 مقاطعة "للاستجابة لنشاط حرائق الغابات واسع النطاق في جميع أنحاء الولاية".(النهاية)
ا م م
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