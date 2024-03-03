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هيئة الارصاد الجوية الامريكية: الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة يزيد نشاط حرائق تكساس

3/3/2024 11:32:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3- 3 (كونا)-- توقعت هيئة الأرصاد الجوية الامريكية اليوم الاحد ان تستمر موجة حرائق الغابات التي اندلعت في ولاية تكساس الامريكية الاسبوع الماضي مما يهدد باحراق المزيد من المباني مع هبوب رياح قوية وارتفاع درجات الحرارة في الولاية التي تشهد اسوأ حريق غابات في تاريخها.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي ان "درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية التي هبت اليوم الاحد وتصل سرعتها الى 50 ميلا في الساعة تؤجج الحريق الذي لم يتم السيطرة عليه حتى الان وستؤدي لانتشار سريع لحرائق الغابات"
واوضح البيان ان الحريق (سموك هاوس كريك) لايزال مشتعلا منذ نحو اسبوع وادى الى حرق اكثر من مليون فدان في تكساس وحدها مما يجعله اكبر حريق مسجل في تاريخ الولاية مشيرا الى ان الحريق تم احتوائه بنسبة 15 في المئة فقط.
ونقل البيان عن مسؤولون في الولاية قولهم ان هذا الحريق الذي يعد واحدا من خمسة حرائق تجتاح تكساس أدى إلى مقتل شخصين وتدمير أكثر من 500 مبنى وحطم اكثر من 120 ميلا من خطوط الكهرباء.
وتوقع المسؤولون ان تلتهم الحرائق المزيد من الغابات التي نمت بسبب هطول الامطار الكثيف الذي شهدته ولاية تكساس في فصل الشتاء هذا العام وحذروا من نشاط الحرائق في الايام المقبلة بسبب سوء الظروف الجوية.
ومنذ الأحد 25 الماضي استجابت إدارة الغابات لـ 56 حريق غابات في أماكن مختلفة من ولاية تكساس الواقعة في الجنوب الأوسط الأمريكي.
وأعادت إدارة الغابات توقعها بأن "احتمالية نشاط حرائق الغابات ستزداد مرة أخرى في منطقة السهول خلال نهاية هذا الأسبوع بسبب الرياح القوية".
وأصدر الحاكم غريغ أبوت الثلاثاء إعلان حالة الكارثة في 60 مقاطعة "للاستجابة لنشاط حرائق الغابات واسع النطاق في جميع أنحاء الولاية".(النهاية)

ا م م



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