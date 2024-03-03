بوركينا فاسو: 170 قتيلا بهجمات على ثلاث قرى في يوم واحد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر 3 - 3 (كونا) -- أعلن النائب العام لمنطقة واهيغويا شمالي بوركينا فاسو علي بنيامين كوليبالي اليوم الأحد أن حوالي 170 شخصا قتلوا في هجمات دامية وقعت الأسبوع الماضي على ثلاث قرى في يوم واحد.
وأوضح النائب العام في بيان له أن "الهجمات وقعت في 25 من فبراير الماضي واستهدفت كذلك وبشكل منفصل مسجدا وكنيسة ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات".
وأشار إلى " وقوع إصابات وأضرار مادية في القرى المستهدفة وهي كومسليغا ونودان وسورو في ولاية ياتنغا الشمالية.
وأضاف أن النيابة العامة أصدرت توجيهات للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق بغرض توضيح الوقائع داعيا كل الذين لديهم معلومات بشأن هذه الأحداث إبلاغ السلطات المعنية بها.
وأفاد النائب العام البوركيني بأن فريقا من المحققين زار الخميس الماضي بعض القرى التي شملتها الاعتداءات بغرض جمع المعلومات الخاصة بهذه الهجمات.
وبالإضافة إلى استهداف المدنيين وقعت كذلك في 25 من فبراير عدة هجمات أخرى أبرزها على قوة (تانكوالو) العسكرية شرقي البلاد وعلى كتيبة التدخل السريع 16 قرب (كونغوسي) بالشمال والكتيبة المختلطة في منطقة (واهيغويا) شمالي البلاد كذلك.
وتحدثت مصادر أمنية أن رد الجيش وداعميه من المدنيين مكن من قتل مئات المسلحين فيما اعتبر وزير الأمن محمد سانا في تصريح للتلفزيون الرسمي أن "هذا التغيير في الناحية التكتيكية للعدو يعود إلى تدمير قواعد الإرهابيين ومعسكرات تدريبهم وتنفيذ عمليات لتجفيف منابع التمويل والسيطرة على خطوط الإمداد".
وبحسب تقديرات منظمة (أكليد) غير الحكومية المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات في العالم فقد قتل 439 شخصا في أعمال عنف متفرقة في بوركينا فاسو خلال شهر يناير الماضي.
(النهاية)
م ر / ه س ص
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