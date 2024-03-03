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بوركينا فاسو: 170 قتيلا بهجمات على ثلاث قرى في يوم واحد

3/3/2024 11:32:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر 3 - 3 (كونا) -- أعلن النائب العام لمنطقة واهيغويا شمالي بوركينا فاسو علي بنيامين كوليبالي اليوم الأحد أن حوالي 170 شخصا قتلوا في هجمات دامية وقعت الأسبوع الماضي على ثلاث قرى في يوم واحد.
وأوضح النائب العام في بيان له أن "الهجمات وقعت في 25 من فبراير الماضي واستهدفت كذلك وبشكل منفصل مسجدا وكنيسة ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات".
وأشار إلى " وقوع إصابات وأضرار مادية في القرى المستهدفة وهي كومسليغا ونودان وسورو في ولاية ياتنغا الشمالية.
وأضاف أن النيابة العامة أصدرت توجيهات للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق بغرض توضيح الوقائع داعيا كل الذين لديهم معلومات بشأن هذه الأحداث إبلاغ السلطات المعنية بها.
وأفاد النائب العام البوركيني بأن فريقا من المحققين زار الخميس الماضي بعض القرى التي شملتها الاعتداءات بغرض جمع المعلومات الخاصة بهذه الهجمات.
وبالإضافة إلى استهداف المدنيين وقعت كذلك في 25 من فبراير عدة هجمات أخرى أبرزها على قوة (تانكوالو) العسكرية شرقي البلاد وعلى كتيبة التدخل السريع 16 قرب (كونغوسي) بالشمال والكتيبة المختلطة في منطقة (واهيغويا) شمالي البلاد كذلك.
وتحدثت مصادر أمنية أن رد الجيش وداعميه من المدنيين مكن من قتل مئات المسلحين فيما اعتبر وزير الأمن محمد سانا في تصريح للتلفزيون الرسمي أن "هذا التغيير في الناحية التكتيكية للعدو يعود إلى تدمير قواعد الإرهابيين ومعسكرات تدريبهم وتنفيذ عمليات لتجفيف منابع التمويل والسيطرة على خطوط الإمداد".
وبحسب تقديرات منظمة (أكليد) غير الحكومية المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات في العالم فقد قتل 439 شخصا في أعمال عنف متفرقة في بوركينا فاسو خلال شهر يناير الماضي.
(النهاية)

م ر / ه س ص



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