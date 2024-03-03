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الدوري الإيطالي: نابولي يفوز على يوفنتوس بهدفين لهدف

3/3/2024 11:32:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 3 - 3 (كونا) -- فاز فريق نابولي على غريمه يوفنتوس بهدفين لهدف اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين ليتأخر يوفنتوس أكثر عن ملاحقة انتر ميلان في صدارة الدوري الايطالي.
وفي آخر مباريات اليوم على ملعب استاد (دييغو أرماندو مارادونا) بمدينة نابولي تقدم صاحب الأرض (بيانكوادزوري) على ضيفه (البيانكونيري) بهدف أول سجله خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 42 من الشوط الأول.
وبعدما أدرك الضيوف التعادل بهدف سجله فيديريكو كييزا في الدقيقة 81 استعاد نابولي الفوز الثمين بهدف سجله جاكومو راسبادوري في الدقيقة 88 من عمر المبارة.
وبهذه الهزيمة الثقيلة يتباطأ اليوفي خلف (النيروادزوري) الذي يتقدم 12 نقطة مع امكانية زيادتها غدا في آخر مبارايات الجولة أمام جنوه كما يصبح البيانكونيري على مرمى نقطة واحدة من ملاحقه ميلان الذي فاز يوم الجمعة بهدف وحيد على لاتسيو في عقر داره
وفي مدينة بيرغامو على ملعب استاد (جويس ستاديوم) عزز بولونيا الزائر موقعه في المركز الرابع بعدما قلب النتيجة في الشوط الثاني مختطف الفوز من صاحب الأرض أتالانتا بهدفين سجلهما جوشوا زيركزي في الدقيقة 57 من ضربة جزاء ولويس فيرجسون في الدقيقة 61 مقابل هدف سجله أديمولا لوكمان في الدقيقة 28 من الشوط الأول.
وبنتائج اليوم يبقى انتر ميلان منفردا الصدارة في المركز الأول برصيد 69 نقطة ومباراة مؤجلة أمام يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 58 يلاحقه ايه سي ميلان بالمركز الثالث برصيد 56 نقطة وبولونيا في المركز الرابع برصيد 51 نقطة. (النهاية)

م ن / ه س ص



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