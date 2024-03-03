الدوري الإيطالي: نابولي يفوز على يوفنتوس بهدفين لهدف

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 3 - 3 (كونا) -- فاز فريق نابولي على غريمه يوفنتوس بهدفين لهدف اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين ليتأخر يوفنتوس أكثر عن ملاحقة انتر ميلان في صدارة الدوري الايطالي.
وفي آخر مباريات اليوم على ملعب استاد (دييغو أرماندو مارادونا) بمدينة نابولي تقدم صاحب الأرض (بيانكوادزوري) على ضيفه (البيانكونيري) بهدف أول سجله خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 42 من الشوط الأول.
وبعدما أدرك الضيوف التعادل بهدف سجله فيديريكو كييزا في الدقيقة 81 استعاد نابولي الفوز الثمين بهدف سجله جاكومو راسبادوري في الدقيقة 88 من عمر المبارة.
وبهذه الهزيمة الثقيلة يتباطأ اليوفي خلف (النيروادزوري) الذي يتقدم 12 نقطة مع امكانية زيادتها غدا في آخر مبارايات الجولة أمام جنوه كما يصبح البيانكونيري على مرمى نقطة واحدة من ملاحقه ميلان الذي فاز يوم الجمعة بهدف وحيد على لاتسيو في عقر داره
وفي مدينة بيرغامو على ملعب استاد (جويس ستاديوم) عزز بولونيا الزائر موقعه في المركز الرابع بعدما قلب النتيجة في الشوط الثاني مختطف الفوز من صاحب الأرض أتالانتا بهدفين سجلهما جوشوا زيركزي في الدقيقة 57 من ضربة جزاء ولويس فيرجسون في الدقيقة 61 مقابل هدف سجله أديمولا لوكمان في الدقيقة 28 من الشوط الأول.
وبنتائج اليوم يبقى انتر ميلان منفردا الصدارة في المركز الأول برصيد 69 نقطة ومباراة مؤجلة أمام يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 58 يلاحقه ايه سي ميلان بالمركز الثالث برصيد 56 نقطة وبولونيا في المركز الرابع برصيد 51 نقطة. (النهاية)
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