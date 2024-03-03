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الدوري الإسباني: برشلونة يكتفي بالتعادل السلبي مع أتلتيك بلباو

3/3/2024 11:32:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 3 (كونا) -- اكتفى برشلونة بالتعادل السلبي بدون أهداف مع مضيفه أتلتيك بلباو اليوم الأحد في إطار الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وانتهت المباراة على ملعب (سان ماميس) بدون أهداف ليحصد الفريقان نقطة التعادل.
ورفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة مستقرا في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق نقطة خلف الوصيف (جيرونا) وثماني نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما رفع (أتلتيك بلباو) رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها سقط المتصدر (ريال مدريد) في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام (فالنسيا) أمس السبت فيما فاز (أتلتيكو مدريد) الرابع على (ريال بيتيس) بهدفين لهدف وفاز (مايوركا) بهدف دون رد على الوصيف (جيرونا) في وقت سابق اليوم. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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