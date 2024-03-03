الدوري الإسباني: برشلونة يكتفي بالتعادل السلبي مع أتلتيك بلباو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 3 (كونا) -- اكتفى برشلونة بالتعادل السلبي بدون أهداف مع مضيفه أتلتيك بلباو اليوم الأحد في إطار الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وانتهت المباراة على ملعب (سان ماميس) بدون أهداف ليحصد الفريقان نقطة التعادل.
ورفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة مستقرا في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق نقطة خلف الوصيف (جيرونا) وثماني نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما رفع (أتلتيك بلباو) رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها سقط المتصدر (ريال مدريد) في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام (فالنسيا) أمس السبت فيما فاز (أتلتيكو مدريد) الرابع على (ريال بيتيس) بهدفين لهدف وفاز (مايوركا) بهدف دون رد على الوصيف (جيرونا) في وقت سابق اليوم. (النهاية)
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