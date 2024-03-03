موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكدون في البيان الختامي لاجتماعهم ال 159 أن زيارات سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لدول مجلس التعاون بعد توليه مقاليد الحكم تعكس متانة العلاقات والروابط الوثيقة بين قادة دول المجلس.

الرياض - وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكدون أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.

الرياض - وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكدون موقف المجلس الثابت من مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيي على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 . 3140450 الرياض - وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوافقون على إنشاء لجنة تنسيقية عالية المستوى للصناديق السيادية في دول المجلس ترتبط بالمجلس الوزاري.

فيينا - منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تقول إن تمديد العديد من دول تحالف "أوبك بلس" الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 2ر2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام يهدف إلى دعم استقرار وتوازن أسواق النفط.

اسطنبول - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن تركيا أنهت العام الماضي 2023 برقم قياسي في السياحة وإنها تهدف هذا العام لاستقطاب 60 مليون سائح وتحقيق دخل من السياحة يبلغ 60 مليار دولار. (النهاية) ه س ص