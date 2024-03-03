موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكدون في البيان الختامي لاجتماعهم ال 159 أن زيارات سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لدول مجلس التعاون بعد توليه مقاليد الحكم تعكس متانة العلاقات والروابط الوثيقة بين قادة دول المجلس.
الرياض - وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكدون أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
الرياض - وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكدون موقف المجلس الثابت من مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيي على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 . 3140450 الرياض - وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوافقون على إنشاء لجنة تنسيقية عالية المستوى للصناديق السيادية في دول المجلس ترتبط بالمجلس الوزاري.
فيينا - منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تقول إن تمديد العديد من دول تحالف "أوبك بلس" الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 2ر2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام يهدف إلى دعم استقرار وتوازن أسواق النفط.
اسطنبول - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن تركيا أنهت العام الماضي 2023 برقم قياسي في السياحة وإنها تهدف هذا العام لاستقطاب 60 مليون سائح وتحقيق دخل من السياحة يبلغ 60 مليار دولار. (النهاية) ه س ص
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