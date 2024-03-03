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اجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق اليوم

3/3/2024 11:32:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا) - تكون الأجواء اليوم الاثنين، باردة نسبياً في اغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى والشرقية.
ومع ساعات المساء تضعف فرص الهطول تدريجياً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.
وترتفع يوم غدٍ الثلاثاء، درجات الحرارة قليلاً لتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويطرأ الأربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتكون الأجواء الخميس، غائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، مع هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناَ.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 3 وفي مرتفعات الشراة 12 - 2, وفي مناطق البادية 20 - 7، وفي مناطق السهول 16 - 6, وفي الأغوار الشمالية 24 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 13، وفي البحر الميت 25 - 12، وفي خليج العقبة 26 - 12 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ب ط
04/03/2024 07:14:56

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