واشنطن تؤكد غرق سفينة في البحر الأحمر

واشنطن تؤكد غرق سفينة في البحر الأحمر
التاريخ
3/3/2024 11:32:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 4 آذار (بترا)- أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مساء أمس الأحد أن سفينة الشحن (روبيمار) التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق واستهدفها الحوثيون في اليمن الشهر الماضي، غرقت في البحر الأحمر وباتت تمثل "خطرا بيئيا"، بحسب واشنطن تايمز .
والسبت أعلنت الحكومة اليمنية أن السفينة غرقت بالفعل، فيما نفت وكالة أمن بحري بريطانية ذلك.
وتضررت السفينة التي ترفع علم بيليز وتديرها شركة لبنانية في هجوم صاروخي في 19 شباط 2024، في وقت أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن ذلك.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
04/03/2024 06:06:57
MENAFN03032024000117011021ID1107929314
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