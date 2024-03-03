واشنطن تؤكد غرق سفينة في البحر الأحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 4 آذار (بترا)- أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مساء أمس الأحد أن سفينة الشحن (روبيمار) التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق واستهدفها الحوثيون في اليمن الشهر الماضي، غرقت في البحر الأحمر وباتت تمثل "خطرا بيئيا"، بحسب واشنطن تايمز .

والسبت أعلنت الحكومة اليمنية أن السفينة غرقت بالفعل، فيما نفت وكالة أمن بحري بريطانية ذلك.

وتضررت السفينة التي ترفع علم بيليز وتديرها شركة لبنانية في هجوم صاروخي في 19 شباط 2024، في وقت أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن ذلك.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

04/03/2024 06:06:57

