Monday, 04 March 2024 08:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن تؤكد غرق سفينة في البحر الأحمر

3/3/2024 11:32:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 4 آذار (بترا)- أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مساء أمس الأحد أن سفينة الشحن (روبيمار) التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق واستهدفها الحوثيون في اليمن الشهر الماضي، غرقت في البحر الأحمر وباتت تمثل "خطرا بيئيا"، بحسب واشنطن تايمز .
والسبت أعلنت الحكومة اليمنية أن السفينة غرقت بالفعل، فيما نفت وكالة أمن بحري بريطانية ذلك.
وتضررت السفينة التي ترفع علم بيليز وتديرها شركة لبنانية في هجوم صاروخي في 19 شباط 2024، في وقت أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن ذلك.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
04/03/2024 06:06:57

MENAFN03032024000117011021ID1107929314

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث