هاريس تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 4 آذار (بترا)- دعت نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس، مساء الأحد، في خطاب من ولاية ألأباما إلى "وقف فوري لإطلاق النار" لمدة "ستة أسابيع على الأقل" في قطاع غزة، ما يتيح الإفراج عن الأسرى وإيصال كمية كبيرة من المساعدات إلى القطاع، بحسب واشنطن بوست.

وفي خطاب لإحياء ذكرى مسيرة للحقوق المدنية في مدينة سلما في ولاية ألاباما، قالت هاريس "نظرا إلى حجم المعاناة في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار خلال مدة الأسابيع الستة المقبلة على الأقل، وهو الأمر المطروح حاليا على طاولة المفاوضات".

ووصل ممثلون للولايات المتحدة وقطر وحماس إلى القاهرة لاستئناف المباحثات بشأن هدنة، وفق ما أفادت قنوات أخبارية أميركية وعالمية أمس الأحد.

وينص الاقتراح الذي تقدمت به الدول الوسيطة على وقف القتال لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح 42 أسيرا إسرائيليا، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويأمل الوسطاء أن يكون الاتفاق قبل حلول شهر رمضان الأسبوع المقبل.

ووجهت هاريس أشد انتقاد لإسرائيل، داعية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى اتخاذ خطوات لزيادة المساعدات لغزة.

وقالت "على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. لا أعذار، وفتح نقاط عبور جديدة" و"ألا تفرض قيودا غير ضرورية على ايصال المساعدات". ومن المقرر أن تلتقي هاريس، اليوم الاثنين في واشنطن، الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض الأحد إن "لقاء نائب الرئيس يندرج في إطار الجهود المستمرة للتواصل مع مجموعة واسعة من المسؤولين الإسرائيليين حول الحرب في غزة" وما بعدها.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

04/03/2024 06:05:49

