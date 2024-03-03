هاريس تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 4 آذار (بترا)- دعت نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس، مساء الأحد، في خطاب من ولاية ألأباما إلى "وقف فوري لإطلاق النار" لمدة "ستة أسابيع على الأقل" في قطاع غزة، ما يتيح الإفراج عن الأسرى وإيصال كمية كبيرة من المساعدات إلى القطاع، بحسب واشنطن بوست.
وفي خطاب لإحياء ذكرى مسيرة للحقوق المدنية في مدينة سلما في ولاية ألاباما، قالت هاريس "نظرا إلى حجم المعاناة في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار خلال مدة الأسابيع الستة المقبلة على الأقل، وهو الأمر المطروح حاليا على طاولة المفاوضات".
ووصل ممثلون للولايات المتحدة وقطر وحماس إلى القاهرة لاستئناف المباحثات بشأن هدنة، وفق ما أفادت قنوات أخبارية أميركية وعالمية أمس الأحد.
وينص الاقتراح الذي تقدمت به الدول الوسيطة على وقف القتال لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح 42 أسيرا إسرائيليا، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ويأمل الوسطاء أن يكون الاتفاق قبل حلول شهر رمضان الأسبوع المقبل.
ووجهت هاريس أشد انتقاد لإسرائيل، داعية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى اتخاذ خطوات لزيادة المساعدات لغزة.
وقالت "على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. لا أعذار، وفتح نقاط عبور جديدة" و"ألا تفرض قيودا غير ضرورية على ايصال المساعدات". ومن المقرر أن تلتقي هاريس، اليوم الاثنين في واشنطن، الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي.
وقال مسؤول في البيت الأبيض الأحد إن "لقاء نائب الرئيس يندرج في إطار الجهود المستمرة للتواصل مع مجموعة واسعة من المسؤولين الإسرائيليين حول الحرب في غزة" وما بعدها.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
04/03/2024 06:05:49
MENAFN03032024000117011021ID1107929313
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.