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3 جهات ترخيص لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة

3/3/2024 11:31:48 PM
(MENAFN- Al Watan) اشترط الدليل الإرشادي لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة ضرورة حصول مقدمي خدمات الإعاشة والتغذية على الرخص النظامية الصادرة عن الجهات الرسمية، بحيث تكون سارية الصلاحية، مثل: رخصة البلدية والسجل التجاري ورخص الدفاع المدني، كما تضمن الدليل الاشتراطات الواجب توفرها في المباني المخصصة لإقامة مطابخ متعهدي الإعاشة، بالإضافة إلى التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بخدمات الإعاشة والتعاقد مع شركات ومؤسسات وحجاج الداخل وبعثات مكاتب شؤون حجاج الخارج، لتقديم خدمات الإعاشة وفق الاحتياجات والكميات المطلوبة وحسب رغبات الحجاج بموجب قوائم طعام يتم الالتزام بها.
وشمل دليل الاشتراطات الخاصة الوجبات الغذائية المقدمة وطرق تحضيرها وتقديمها، إلى جانب عددٍ من الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين في تلك المطابخ والمنشات الغذائية، وضرورة حصولهم على البطاقات الصحية النظامية والشهادات التي تثبت خلوهم من الأمراض وتدريبهم على أداء الأعمال الخاصة بالغذاء في مختلف مراحله، وكذلك اشتراطات وسائل النقل المخصصة لتلك الوجبات والعديد من الاشتراطات والالتزامات الواجب توفرها لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة.
كانت أمانة العاصمة المقدسة أطلقت الإصدار الثاني لعام 2024 من الدليل الإرشادي لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة، وتضمن الإصدار عددًا من الاشتراطات والإرشادات التي يترتب على متعهدي الإعاشة الالتزام بها واتباعها.

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