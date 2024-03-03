3 جهات ترخيص لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة

(MENAFN
- Al Watan) اشترط الدليل الإرشادي لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة ضرورة حصول مقدمي خدمات الإعاشة والتغذية على الرخص النظامية الصادرة عن الجهات الرسمية، بحيث تكون سارية الصلاحية، مثل: رخصة البلدية والسجل التجاري ورخص الدفاع المدني، كما تضمن الدليل الاشتراطات الواجب توفرها في المباني المخصصة لإقامة مطابخ متعهدي الإعاشة، بالإضافة إلى التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بخدمات الإعاشة والتعاقد مع شركات ومؤسسات وحجاج الداخل وبعثات مكاتب شؤون حجاج الخارج، لتقديم خدمات الإعاشة وفق الاحتياجات والكميات المطلوبة وحسب رغبات الحجاج بموجب قوائم طعام يتم الالتزام بها.
وشمل دليل الاشتراطات الخاصة الوجبات الغذائية المقدمة وطرق تحضيرها وتقديمها، إلى جانب عددٍ من الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين في تلك المطابخ والمنشات الغذائية، وضرورة حصولهم على البطاقات الصحية النظامية والشهادات التي تثبت خلوهم من الأمراض وتدريبهم على أداء الأعمال الخاصة بالغذاء في مختلف مراحله، وكذلك اشتراطات وسائل النقل المخصصة لتلك الوجبات والعديد من الاشتراطات والالتزامات الواجب توفرها لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة.
كانت أمانة العاصمة المقدسة أطلقت الإصدار الثاني لعام 2024 من الدليل الإرشادي لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة، وتضمن الإصدار عددًا من الاشتراطات والإرشادات التي يترتب على متعهدي الإعاشة الالتزام بها واتباعها.
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