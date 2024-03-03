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نائبة الرئيس الأميركي يجب إعلان وقف إطلاق النار في غزة فورا

3/3/2024 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ان هناك اتفاقا على الطاولة وحماس بحاجة للموافقة عليه.

وأضافت ان وقف النار لـ 6 أسابيع بغزة سيسمح بالإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات، مؤكدة ان كثيرا من الأبرياء الفلسطينيين قتلوا وما نراه يوميا في غزة مدمر.
وقالت ان على إسرائيل بذل المزيد لزيادة تدفق المساعدات على غزة دون أعذار.

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