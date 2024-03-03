نائبة الرئيس الأميركي يجب إعلان وقف إطلاق النار في غزة فورا

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ان هناك اتفاقا على الطاولة وحماس بحاجة للموافقة عليه.
وأضافت ان وقف النار لـ 6 أسابيع بغزة سيسمح بالإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات، مؤكدة ان كثيرا من الأبرياء الفلسطينيين قتلوا وما نراه يوميا في غزة مدمر.
وقالت ان على إسرائيل بذل المزيد لزيادة تدفق المساعدات على غزة دون أعذار.
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