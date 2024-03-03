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انتهاء اليوم الأول من مباحثات هدنة غزة في القاهرة واستكمالها الإثنين

3/3/2024 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مصدر رفيع المستوى في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» المصرية إن اليوم الأول للمباحثات من اجل التوصل للهدنة في قطاع غزة انتهى، والمباحثات تواصل اجتماعاتها الاثنين في القاهرة بمشاركة جميع الأطراف.

وأعلن مصدر رفيع المستوى انتهاء اليوم الأول من المباحثات بالقاهرة بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأميركية وحركة حماس وقطر ومن المنتظر استئنافها الاثنين.

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