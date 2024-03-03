انتهاء اليوم الأول من مباحثات هدنة غزة في القاهرة واستكمالها الإثنين

انتهاء اليوم الأول من مباحثات هدنة غزة في القاهرة واستكمالها الإثنين
التاريخ
3/3/2024 11:31:04 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قال مصدر رفيع المستوى في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» المصرية إن اليوم الأول للمباحثات من اجل التوصل للهدنة في قطاع غزة انتهى، والمباحثات تواصل اجتماعاتها الاثنين في القاهرة بمشاركة جميع الأطراف.
وأعلن مصدر رفيع المستوى انتهاء اليوم الأول من المباحثات بالقاهرة بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأميركية وحركة حماس وقطر ومن المنتظر استئنافها الاثنين.
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