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السويسريون يصوتون لصالح معاش تقاعدي ثالث عشر

3/3/2024 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صوت السويسريون الذي يواجهون ارتفاعا في تكاليف المعيشة، أمس لصالح معاش تقاعدي ثالث عشر، في خطوة «تاريخية» وفقا للمدافعين عنها الذين رفضوا في الوقت ذاته رفع سن التقاعد.
وحصل الاقتراح المؤيد لتقاضي شهر ثالث عشر في المعاشات التقاعدية على 58.24% من الأصوات، وفقا للنتائج النهائية، في ظل مشاركة زادت بقليل عن 58%.
وأظهرت النتائج أيضا أن الاقتراح فاز بغالبية الأصوات في 16 من الكانتونات السويسرية البالغ عددها 26، وهو الشرط المطلوب لتبنيه.
من ناحية أخرى، قوبل اقتراح رفع سن التقاعد تدريجا من 65 إلى 66 عاما بالرفض إلى حد كبير، بحصوله على 74.72% من الأصوات.
ويبلغ الحد الأقصى لمعاشات الضمان الاجتماعي الشهرية في سويسرا 2450 فرنكا سويسريا (2570 يورو) للشخص الواحد و3675 فرنكا للزوجين، في بلد يصنف بانتظام من بين أغلى الدول في العالم.
وهناك سابقة لهذه المبادرة في أوروبا، فقد اعتمدت ليشتنشتاين المجاورة، وهي دولة أخرى كلفة المعيشة فيها مرتفعة وتستخدم الفرنك السويسري، نظاما مماثلا قبل سنوات عدة.

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