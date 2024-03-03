Monday, 04 March 2024 08:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المزارعون الغاضبون يؤكدون نيتهم مواصلة تحركهم في فرنسا

3/3/2024 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس أكبر نقابة زراعية في فرنسا التي تعد الأولى زراعيا في أوروبا أمس في اليوم الأخير من معرض الزراعة أن المزارعين ينوون مواصلة «تحركاتهم على الأرض».
وأوضح أرنو روسو رئيس نقابة FNSEA الزراعية الأكبر في فرنسا أن بعد وعود الحكومة الفرنسية، ينتظر المزارعون «حصول أمور ملموسة جدا» في مزارعهم مشددا على أن نقابته لا تدعو إلى تعبئة وطنية «لكن كل مقاطعة يمكنها المبادرة للقيام بتحركات معينة».
وأكد أن «الجمر لا يزال حاميا ولم ينته شيء» في ختام معرض الزراعة في باريس الذي أقيم فيما تشهد أوروبا حركة غضب شاملة للقطاع الزراعي.
ومنذ بدء الأزمة في يناير، وعدت الحكومة الفرنسية بمساعدات طارئة تفوق 400 مليون يورو وتعزيز قوانين حماية مداخيل المزارعين وجعل الزراعة «مصلحة وطنية رئيسية».
وتعهدت السلطة التنفيذية كذلك تخفيف القيود لاسيما البيئية منها، مع تنازلات على صعيد المبيدات الحشرية انتقدتها منظمات غير حكومية وعلماء.
وعلى غرار نظرائهم الأوروبيين الذين تظاهروا في إسبانيا وألمانيا واليونان وپولندا، يحتج المزارعون الفرنسيون على المنافسة التي يعتبرونها غير عادلة من جانب دول من خارج الاتحاد الأوروبي التي لا تخضع تاليا للقواعد نفسها وعلى البيروقراطية والمعايير التي يعتبرونها عبئا كبيرا.
ويندد المزارعون الفرنسيون بسعر الشراء المتدني جدا لانتاجهم في إطار السياسة الزراعية المشتركة وبنقص في المساعدات لهذا القطاع.

MENAFN03032024000130011022ID1107929269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث