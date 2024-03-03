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إيران تعدم متهما بالتجسس لحساب إسرائيل

3/3/2024 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعدم القضاء الإيراني شخصا على خلفية هجوم بمسيرة استهدف منشأة تابعة لوزارة الدفاع بوسط إيران العام الماضي، على ما ذكر الإعلام الرسمي أمس.
وأشار التلفزيون الرسمي في إيران إلى أن هذا الشخص «خطط لتفجير مجمع ورش وزارة الدفاع في أصفهان بتوجيه من ضابط مخابرات في الموساد».
ولم يحدد التلفزيون التاريخ الذي نفذت فيه عملية الإعدام ولا هوية «الإرهابي».
وفي يناير 2023، دمرت دفاعات جوية مسيرة فيما انفجرت اثنتان أخريان في هجوم على منشأة تابعة لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان في وسط البلاد.
وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في الشهر التالي إنها أوقفت «الجهات الفاعلة الرئيسية» الضالعة في الهجوم بالمسيرة.
وذكرت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن الهجوم لم يخلف ضحايا وتسبب بأضرار طفيفة في المنشأة.
ولم تقدم السلطات تفاصيل حول الأنشطة في الموقع، لكن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) ذكرت أن الضربة استهدفت «مصنعا لإنتاج الذخائر».

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