Monday, 04 March 2024 08:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرهان يدعو الاتحاد الأفريقي إلى استعادة العضوية الكاملة للسودان في المنظمة الإقليمية

3/3/2024 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان الاتحاد الأفريقي إلى استعادة العضوية الكاملة للسودان في المنظمة الإقليمية.
واستقبل البرهان بمدينة بورتسودان بشرقي السودان أمس رئيس وفد آلية الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان برئاسة السفير محمد شمباس.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي فإن البرهان «أعرب عن ثقة السودان في الاتحاد الأفريقي وما يمكن أن يقدمه من حلول شريطة أن تعيد الدولة ثقتها في الاتحاد الأفريقي بالتعامل معها كعضو كامل الحقوق في هذه المنظمة».
وشدد البرهان على أن أساس الحل يكمن في انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والقرى التي احتلتها.
من جانبه، شدد محمد شمباس على ضرورة إيقاف الحرب وتحقيق الاستقرار للسودان وشعبه.
وأشار شمباس إلى حرص الآلية الأفريقية وسعيها لإيجاد حلول للأزمة، موضحا أن الآلية استمعت لكل القوى السياسية السودانية.
وأعلن الاتحاد الافريقي، في 17 يناير الماضي، عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى معنية بالسودان.
وتتكون الآلية من 3 شخصيات أفريقية، وهي محمد بن شمباس، رئيسا للجنة، وعضوية كل من سبيسيوسا وانديرا كازيبوي، نائب رئيس أوغندا الأسبق، وفرانسيسكو ماديرا الممثل الخاص السابق لرئيس المفوضية إلى الصومال.

MENAFN03032024000130011022ID1107929267

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث