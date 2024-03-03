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البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء

3/3/2024 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتخب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسا للوزراء للمرة الثانية بعد أسابيع من انتخابات تشريعية شابتها اتهامات بالتزوير على نطاق واسع. ونال شريف (72 عاما) أصوات 201 نائب مقابل 92 صوتوا لصالح عمر أيوب خان المدعوم من رئيس الحكومة السابق عمران خان وزعيم حزب «حركة الانصاف» الذي تحدى أنصاره حملة القمع وفازوا بمقاعد أكثر من أي حزب آخر في انتخابات الثامن من فبراير. وأكد عمران خان، المسجون منذ أغسطس والمحكوم عليه بعقوبة شديدة، أن الانتخابات تم تزويرها بوقاحة، بأمر من الجيش النافذ، من أجل منع حزبه من العودة إلى السلطة.
ومن أجل العودة إلى السلطة، اضطر شهباز شريف وحزبه «الرابطة الإسلامية الباكستانية» إلى تشكيل تحالف مع منافسهما التاريخي، حزب الشعب الباكستاني الذي تديره أسرة رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو، ومع عدد من الأطراف الأصغر حجما. في المقابل، حصل حزب الشعب على وعد بمنح منصب الرئيس لزعيم الحزب آصف علي زرداري، زوج بوتو.

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