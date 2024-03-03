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ترامب يفوز بكل الانتخابات التمهيدية عينه على الثلاثاء الكبير

3/3/2024 11:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالانتخابات الداخلية للحزب الجمهوري في ولايتين أميركيتين إضافيتين هما ميسوري وميشيغان، حسب تقارير إعلامية، مقتربا بذلك خطوة إلى الأمام نحو نيل ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
في ميسوري، سحق الملياردير الجمهوري منافسته نيكي هايلي بفوزه بكل المجالس الانتخابية التي نظمت في الولاية، حسب صحيفة نيويورك تايمز.
وفي ميشيغان، فاز ترامب بأصوات جميع المندوبين الـ 39 الذين حصلوا على أصوات نحو ألفي مقترع خلال مجلس انتخابي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.
وفي وقت سابق من الأسبوع، كان ترامب حصل على أصوات مندوبي ميشيغان الـ 16 المتبقين الذين اختيروا في انتخابات تمهيدية.
والسبت صوت الجمهوريون في ولاية ثالثة هي إيداهو لاختيار مرشحهم لكن النتيجة لم تعلن فورا.
والانتخابات التي أجريت في ميسوري وميشيغان وإيداهو هي عمليات اقتراع داخلية بقواعد مختلفة وتعكس في بعض الحالات الخلاف والتوتر على الرغم من تأثير ترامب.
وفاز الرئيس السابق في كل الانتخابات التمهيدية التي أجريت حتى الآن. وتأتي انتصاراته الجديدة قبل أيام من «الثلاثاء الكبير» غدا، حيث يشهد انتخابات تمهيدية في 15 ولاية ويتوقع أن يحسم في شكل نهائي تفوق ترامب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة هايلي.
لكن نجاحات ترامب في صناديق الاقتراع كشفت أيضا نقاط ضعف لديه يمكن أن تعقد عودته إلى البيت الأبيض، فرغم فوز ترامب في كل الانتخابات التمهيدية بفضل دعم أنصاره المعروفين بارتدائهم قبعات حمرا ورفعهم شعار «فلنجعل أميركا عظيمة مجددا»، إلا انه خسر أيضا في أحيان كثيرة عددا كبيرا من أصوات الجمهوريين المعتدلين والمستقلين، وهي ضرورية لفوزه على الرئيس الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
ففي ولايتي نيوهامبشر وكارولاينا الجنوبية، فضل هؤلاء الناخبون هايلي إلى حد كبير.
وتعمل هايلي، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، على تعزيز صورتها كمرشحة أكثر اعتدالا، واعدة باستعادة بعض «السلوك الطبيعي» في صفوف المحافظين.
وأكد استطلاع للرأي أجري السبت الماضي في كارولاينا الجنوبية أن أنصار هايلي الذي يشكلون نحو 40% من الناخبين، لا يؤيدون ترشيح دونالد ترامب.
واعتبرت أليسا فرح غريفين، مسؤولة الإعلام السابقة لدى ترامب عندما كان في البيت الأبيض أن ذلك يمثل «تحذيرا هائلا». وقالت خلال مقابلة عبر شبكة «سي إن إن» إن «شخصا يترشح عمليا كرئيس سابق، يحصل على 60% من الأصوات و40% ضده؟ هذا ليس انتصارا فعليا».

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