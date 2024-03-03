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دار الآثار الإسلامية تنظم الثلاثاء المؤتمر الدولي العاشر لمركز الدراسات المملوكية بمشاركة محلية ودولية

3/3/2024 11:30:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنظم دار الآثار الإسلامية في الفترة ما بين 5 و7 الجاري فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لمركز الدراسات المملوكية برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمشاركة محلية ودولية.
ويقام المؤتمر في مركز اليرموك الثقافي بمشاركة من جامعات «شيكاغو» الأميركية و«ليج» البلجيكية و«كافوسكاري» الإيطالية.
وقال «الوطني للثقافة» في بيان صحافي اليوم الأحد إن جلسات المؤتمر تناقش في أوراق بحثية يقدمها الباحثون المشاركون (استنطاق المعالم المملوكية من آثار ومبان) من خلال عرض أحدث الدراسات في هذا المجال.
وأوضح أن المشاركين في المؤتمر سيقومون بجولة في المركز الأمريكاني الثقافي للاطلاع على مجموعة الصباح الآثارية ثم زيارة متحف طارق رجب وسوق المباركية التراثي.
وقد سبقت فعاليات المؤتمر ورشة عمل عن المواد الأثرية المملوكية في مجموعة الصباح الآثارية تستمر ثلاثة أيام على فترتين صباحية ومسائية.

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