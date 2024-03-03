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((إسناد 1)).. جاهزية الوحدات للتعامل مع أي حدث

3/3/2024 11:30:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهد المعاون للإسناد الإداري اللواء م. عصام نايف عصام افتتاح تمرين «إسناد 1» الذي أقيم في معسكر سمو الشيخ سالم العلي بهدف قياس جاهزية وحدات الإسناد الإداري للقيام بالمهام الموكلة إليها وللتعامل مع أي حدث، وفق الوثيقة التوجيهية للحرس الوطني 2025 «حماية وسند». يذكر أن التمرين يعقد للمرة الأولى على مستوى قيادة المعاون للإسناد الإداري للوقوف على قدرات المنتسبين في دعم وحدات الحرس الوطني والمواقع المكلف بتأمينها، وكذلك الجاهزية لإسناد الجهات التي يرتبط معها الحرس الوطني ببروتوكولات تعاون مشتركة لإسنادها في الأزمات والطوارئ لضمان أمن وسلامة دولة الكويت.

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