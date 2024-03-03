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((العدل)) تدشّن الموقع الرسمي للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

3/3/2024 11:30:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دشنت وزارة العدل الموقع الرسمي للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإطلاق حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي (اكس) و(انستغرام) و(فيسبوك).
وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه تم إنشاء اللجنة بقرار مجلس الوزراء في 5 فبراير 2018 ويترأسها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب وعضوية الجهات المعنية كافة.
وأضافت أن رؤية اللجنة تتلخص بكويت خالية من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته والسعي الى مجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة ويسعى نحو القضاء عليها، مبينة أن من أهدافها أيضا التعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية والدعم لهم والتدريب والتأهيل المتخصص للعاملين في الجهات المعنية.
وذكرت أنها تهدف كذلك إلى نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع وأصحاب العمل والعمالة واستخلاص ذلك من القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز اطر التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
ودعت اللجنة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر عبر الخط (25589696) والبريد الإلكتروني GOV).

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