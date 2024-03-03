((القوة البحرية)) تنفّذ اليوم رماية تدريبية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحرية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن الجيش أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية اليوم الاثنين من الساعة 6:00 صباحا حتى 5:00 مساء في ميدان الرماية البحرية.
وقال الجيش، في بيان صحافي، إن ميدان الرماية البحرية C المشار إليه يقع على مسافة 16.5 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.
ودعا البيان المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر وهواة الصيد إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصـــــا على سلامــــة الجميـــع.
MENAFN03032024000130011022ID1107929257
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.