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((القوة البحرية)) تنفّذ اليوم رماية تدريبية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحرية

3/3/2024 11:30:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية اليوم الاثنين من الساعة 6:00 صباحا حتى 5:00 مساء في ميدان الرماية البحرية.
وقال الجيش، في بيان صحافي، إن ميدان الرماية البحرية C المشار إليه يقع على مسافة 16.5 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.
ودعا البيان المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر وهواة الصيد إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصـــــا على سلامــــة الجميـــع.

MENAFN03032024000130011022ID1107929257

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