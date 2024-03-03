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((الهلال الأحمر)) تُطلق مشروع السلال الغذائية وإفطار الصائم للأشقاء في فلسطين

3/3/2024 11:30:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتية أمس استعدادها لشهر رمضان المبارك بإطلاق مشروع السلال الغذائية وإفطار الصائم للأشقاء في فلسطين من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني للجمعية تحت شعار «أغيثوا فلسطين».
وقالت الأمين العام في «الهلال الأحمر» مها البرجس لـ «كونا» إن الجمعية تواصل جهودها وغيرها في فلسطين لاسيما قطاع غزة ضمن الرسالة الإنسانية السامية ونهج الكويت قيادة وحكومة وشعبا للتخفيف من المعاناة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون واستكمالا لعدة مشاريع إغاثية سابقة.
وأضافت البرجس أن هذا العمل واجب إنســاني وأخــــوي يحرص أهل الكويت على تأديته لأشقائهم الصامدين في فلسطين، مشيرة إلى أن الشهر الفضيل فرصة ملائمة لمد يد العون للأشقاء في فلسطين وتخفيف المعاناة الإنسانية عنهم لما يتعرضون له من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
وأوضحــــــت أن مشـــــروع إفطـــار الصائم في فلسطين سيستمر طوال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أهمية دعم الجمعية لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم بوجه عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت إنه من واجبنا الإنساني تجاه الأشقاء في فلسطين وما يعانونه من ويلات الحرب من قبل الكيان الصهيوني، يأتي مشروع السلة الغذائية وإفطار الصائم تلبية لحاجاتهم ومن باب الإخاء والتعاضد، وذلك بالمساهمة عبر التبرع عبر الموقع الإلكتروني للجمعية تحت شعار «أغيثوا فلسطين»
وأشارت إلى مواصلة جمعية الهلال الأحمر الكويتية جهودها لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، لاسيما في قطاع غزة، وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها للتخفيف عن الأشقاء.

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