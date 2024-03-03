مباحثات كويتية ـ صينية حول مشاريع استثمارية لـ ((السكنية))

تفعيل بنود مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال التطوير الإسكاني وتمويل المشاريع

عاطف رمضانبحث مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد العنزي مع وفد من غرفة التجارة الصينية وممثلين عن السفارة الصينية لدى البلاد مشاريع الاستثمار التي تطرحها «السكنية» وكيفية تطويرها وتعزيز عملية تطوير المباني واستخدام الطاقة البديلة التي تستخدمها المؤسسة خلال عمليات بناء المدن السكنية.جاء ذلك خلال استقبال العنزي وقياديي المؤسسة أمس وفد غرفة التجارة الصينية وممثلي السفارة الصينية لدى البلاد.وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إن زيارة الوفد الصيني جاءت لتعزيز العلاقة بين البلدين والتعاون المشترك في مجالات البناء والإسكان، مشيرة إلى أنه وخلال اللقاء بحث الطرفان ما يتعلق بتطوير المدن السكنية ومشاريع البنية التحتية والمباني العامة وغيرها من بنود يمكن أن تحقق الفائدة للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية.ولفتت إلى أنه جرى الحديث حول تفعيل مذكرة التفاهم بين الكويت والصين للتطوير الإسكاني وتمويل المشاريع بناء على بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، حيث سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة، وتنظيم الزيارات المتبادلة ومشاركة المعلومات الفنية، وتشجيع المنظمات والجهات المتخصصة على تقديم الاستشارات للمساهمة في إعداد استراتيجية تطوير المشاريع الإسكانية في الكويت، وتحديد الجدوى المالية لها وتسهيل تبادل الخبرة وتمويل وتطوير وإدارة المشاريع الإسكانية والبيانات الأساسية والخبرات والدراسات والاستشارات ذات العلاقة بالتطوير الإسكاني.