Monday, 04 March 2024 08:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العصيمي لـ ((الأنباء)): 86.48% نسبة إنجاز ((تطوير طريق العبدلي)) حتى يناير والانتهاء منه خلال نوفمبر المقبل

3/3/2024 11:30:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الطريق يبدأ من مدينة المطلاع المستقبلية إلى التقاطع مع الطريق الإقليمي الشمالي ويشمل 3 جسور علوية


عاطف رمضان
أكد مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي، في تصريح لـ «الأنباء»، ان نسبة انجاز مشروع تطوير طريق العبدلي السريع من مدينة المطلاع المستقبلية إلى التقاطع المستقبلي مع الطريق الاقليمي الشمالي حتى شهر يناير 2024 بلغت 86.48%.
وقال العصيمي ان تاريخ الإنجاز الفعلي 15 أكتوبر 2022 وجار السير في اجراءات التمديد الزمني ومن المفترض الانتهاء من تنفيذ المشروع في 19 نوفمبر 2024.
وأوضح ان المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الطرق في المنطقة المحيطة لخدمة الطرق الخارجية، ويربط هذا المشروع بين مدينة المطلاع ووصلة الطريق الإقليمي القادم من طريق السالمي جنوبا، وسيتم توسيع الطريق القائم من 3 حارات إلى 5 حارات بكل اتجاه، كما يشمل انشاء 7 مواقف للحافلات والنقل العام.
وأشار الى ان المشروع يحتوي على 3 جسور علوية، 2 منها لخدمة مدينة المطلاع السكنية وخمس حارات لكل اتجاه، بالاضافة الى كتفي الطريق، مبينا ان الهدف من المشروع ان تتم ازالة الخدمات القائمة التي تتعارض مع أعمال المشروع ونقلها إلى مسارات جديدة حسب التصميم الجديد للطرق، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات البنية التحتية، وخدمات اخرى مثل شبكات صرف مياه الأمطار للطرق وعبارات خرسانية لصرف مياه الأمطار وشبكات إنارة الطرق والاعمال المدنية لشبكات الهاتف وشبكات المياه العذبة بطول 25 كيلومترا وشبكة المياه المعالجة بطول 52 كيلومترا وإنشاء عبارات خرسانية للخدمات وشبكات الضغط العالي والمتوسطة الكهربائية واللوحات المرورية والعلامات الأرضية ونظام التحكم المروري المركزي.

MENAFN03032024000130011022ID1107929253

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث