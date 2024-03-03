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توزيع بطاقات احتياط الدفعة 16 من الضاحية 4 بـ ((جنوب سعد العبدالله)) اليوم

3/3/2024 11:30:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله للدفعة السادسة عشرة من الضاحية 4 اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة، حتى نفاذ بطاقات الاحتياط، وستكون أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى تاريخ 30/6/2006 وما قبل. وفي حال تعذر تسلم صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة الأساسية أو الاحتياط او حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبين به نوع المعاملة ومحدد به المنطقة، علما بأنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.

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