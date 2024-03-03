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الصندوق الكويتي للتنمية يشارك في افتتاح جامعة الغامبيا

3/3/2024 11:30:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في افتتاح جامعة الغامبيا بجمهورية الغامبيا، وذلك بحضور رئيس الجمهورية آداما بـــارو، وممثلين عن الصنـــدوق السعــودي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وصندوق أوپيك للتنمية الدولية، ومسؤولين آخرين.
وأكدت نائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة إيمان العبدالرزاق، في كلمتها خلال حفل الافتتاح، على أهمية مشروع جامعة الغامبيا في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية من خلال توفير بنية تحتية وتسهيلات جديدة، فضلا عن الارتقاء بمستوى الدرجات العلمية في الجامعة الجديدة حتى يمكن تلبية الطلب المحلي والإقليمي على التعليم العالي في البلاد.
وذكرت العبدالرزاق أن الصندوق الكويتي ساهم في تمويل المشروع من خلال تقديمه قرضا بقيمة 4 ملايين دينار أي نحو 14.4 مليون دولار لتنفيذ أعمال الإنشاء والتي شملت أعمال الهندسة المدنية والأعمال الكهربائية والميكانيكية لحرم الجامعة، والتي تشمل بدورها مباني الإدارات، والكليات، ومباني الأقسام الأكاديمية والملاحق، والمكتبة، وسكن الطلاب.
وأشارت إلى ان أعمال الإنشاء شملت أيضا توفير وتركيب الأثاث، وتجهيز المعامل الدراسية، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية، والخدمات الاستشارية، ومراجعة التصاميم ووثائق العطاءات، والإشراف على تنفيذ المشروع، والمساعدة على تحليل العطاءات، والإشراف على التنفيذ.
وأشارت إلى أن إجمالي القروض التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية لجمهورية الغامبيا منذ عام 1977، بلغ 13 قرضا ميسرا بقيمة إجمالية قدرها حوالي 152 مليون دولار، وذلك للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية في مختلف القطاعات بالجمهورية مثل الزراعة والطاقة والنقل والتعليم والصحة.
وذكرت العبدالرزاق أن الصندوق قدم أيضا 7 معونات فنية بقيمة إجمالية قدرها 4.5 ملايين دولار، بالإضافة إلى إدارته لمنحة خصصتها حكومة الكويت بمبلغ حوالي 3 ملايين دولار من موارد «صندوق الحياة الكريمة»، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في الدول الإسلامية.

MENAFN03032024000130011022ID1107929251

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