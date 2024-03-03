بالفيديو.. السفير الجزائري: التبادل الثقافي جسر مهم

أشاد السفير الجزائري لدى البلاد نور الدين مريم بقوة ومتانة العلاقات الكويتية ـ الجزائرية والتي وصفها بالأخوية والتاريخية والتي تتطور بشكل ملحوظ على جميع الأصعدة وعلى المستويين الرسمي والشعبي ومختلف مجالات التعاون.

وأشار السفير ـ في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح صالون فن الطبخ الجزائري الأول في الكويت ـ إلى عدد من الأولويات على اجندته خلال الفترة القادمة، منها البناء على العلاقات القوية بين البلدين وتعزيزها اقتصاديا وتجاريا من خلال الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى، لافتا إلى أن استئناف رحلات الطيران المباشر من أهم الاهداف في المرحلة المقبلة من خلال الحوار والمباحثات مع الجهات المعنية في الجزائر الكويت والتنسيق بينها. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى إلى مستوى الطموح مقارنة بالإمكانات المتاحة في البلدين الشقيقين، معربا عن أمله في زيادة معدلاته في المستقبل القريب، مشيرا إلى وجود استثمارات كويتية في الجزائر، ولعل الاستثمار الكويتي الأكبر والأهم موجود في القطاع المصرفي من خلال بنك الخليج الجزائر التابع لمجموعة برقان ويضم أكثر من 60 فرعا في مختلف المدن الجزائرية. وكشف عن ان تعداد ابناء الجالية الجزائرية في الكويت نحو 2000 نسمة، مبينا انها جالية نوعية ومؤهلة على مستوى رفيع تساهم بشكل فاعل في تنمية الكويت وتقوية الروابط بين الشعبين الصديقين. ولفت إلى ان التبادل الثقافي جسر مهم من جسور التواصل بين الشعوب وعامل مهم يعزز التفاهم المشترك ويمضي قدما بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب، مشيرا إلى حرصه على تعريف الكويتي بكل ما تزخر به الجزائر من ثقافة غنية ومتنوعة، مشيرا إلى أن صالون فن الطبخ الجزائري الأول في الكويت خطوة أولى في هذا الصدد، فضلا عن كونه نوعا من المشاركة للكويت في اعيادها الوطنية من خلال تذوق الاطباق المميزة من المطبخ الجزائري، داعيا الكويتيين والمقيمين على أرض الكويت إلى زيارة بلاده واستكشاف الجوانب الثرية والمتنوعة في الثقافة والتراث الجزائري العريق. وأشار إلى أهمية ديبلوماسية الطعام ـ كشكل من أشكال الديبلوماسية غير الرسمية - ومساهمتها الواضحة في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول، وتوطيدها، مضيفا: الكثيرون من الكويتيين يعرفون الجزائر جيدا.