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((الكهرباء)) توصل التيار إلى جميع محطاتها الثانوية في مدينة صباح الأحمد السكنية

3/3/2024 11:30:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الوزارة قامت بإيصال التيار الكهربائي إلى كل محطات التحويل الثانوية في مدينة صباح الأحمد السكنية، كما قامت بإيصال المياه العذبة في المدينة.
وقالت المصادر إن مشاريع المياه التي نفذت في المدينة خلال الفترة الماضية هي 9 أبراج مياه بقيمة 8.655 ملايين دينار، ومشروع تنفيذ خط مياه قطر 1200 مم من خزانات الوفرة إلى أبراج مدينة صباح الأحمد السكنية بقيمة 3.714 ملايين دينار.
وفي سياق منفصل، قالت المصادر ان الوزارة أنفقت 158.9953 مليون دينار على مشاريع الكهرباء والمياه والصيانة التي تنفذها من خلال عقود الشركات منذ بدء الميزانية في الأول من أبريل حتى نهاية ديسمبر الماضي.
وأوضحت أن قيمة المصروفات تأتي ضمن البيانات الشهرية التي تزود بها «الكهرباء» وزارة المالية التزاما بإخطار الأخيرة بإيراداتها ومصروفاتها الشهرية.
وبينت المصادر أن نسبة الإنفاق على المشاريع بلغت 35.18% مقارنة بإجمالي المبلغ المقدر لتغطية بند المشاريع الذي يبلغ 452.8 مليون دينار، موضحة أن المبلغ المتبقي لتغطية البند حتى بداية الميزانية المقبلة 228.2 مليون دينار.

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