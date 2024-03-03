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وزيرة الأشغال تشكّل لجنة محايدة للتحقيق في إجراءات ترسية حزمة 3 بالمطار الجديد

3/3/2024 11:30:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أبدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان اهتمامها بملاحظات أثارتها جهات رقابية على مناقصة الحزمة رقم 3 المتعلقة بمواقف الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد لمطار الكويت، إذ طلبت تشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم في عضويتها ممثلين عن جامعة الكويت و«الفتوى والتشريع» ووزارة المالية التزاما بمبدأ الشفافية وتطبيق القانون، وحفاظا على المال العام وفق المادة 17 من الدستور للتحقق من إجراءات الترسية، والتأكد من صحتها أو شبهاتها، على أن ترفع تقريرا عاجلا يتضمن الأخطاء في حال وجودها، وأسماء من تسبب بها، تمهيدا لمحاسبة المخالفين.
وأكدت المشعان أن طرح وترسية المناقصات يجب أن يتم الالتزام فيهما بشفافية تامة، وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية واللائحية، وتأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تبديها الجهات الرقابية، تحقيقا للمصلحة العامة، وبما يتوافق مع المحافظة على المال العام، وكذلك تنفيذ المشاريع في أوقاتها وبجودتها. ولفتت إلى أنها لن تتوانى في محاسبة كل مخالف تثبت مخالفته، وإلغاء كل إجراء تم اتخاذه يحيد عن القوانين والقرارات المعمول بها.

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