رئيس الوزراء استقبل رئيسة المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح في قصر السيف د.موضي الحمود رئيسة المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم.
كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة يوسف المزروعي.
إلى ذلك، بعـــث رئيـــس مجلـــس الـــوزراء سمــو الشيـــخ د.محمد الصبــــاح ببرقيــة تهنئة إلى الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
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