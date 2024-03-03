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رئيس الوزراء استقبل رئيسة المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة

3/3/2024 11:30:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح في قصر السيف د.موضي الحمود رئيسة المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم.
كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة يوسف المزروعي.
إلى ذلك، بعـــث رئيـــس مجلـــس الـــوزراء سمــو الشيـــخ د.محمد الصبــــاح ببرقيــة تهنئة إلى الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

MENAFN03032024000130011022ID1107929245

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