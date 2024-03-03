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قوى سياسية تنتقد منع الوقفة التضامنية مع غزة

3/3/2024 11:30:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت قوى سياسية أمس بيانا مشتركا حول الأبعاد الخطرة للقرار الذي أسمته بـ«المتعسف» من وزارة الداخلية بمنع الوقفة التضامنية مع غزة في ساحة الإرادة، مؤكدة أن القرار جاء على خلاف المواقف الحكومية السابقة التي كانت منسجمة مع موقف الشعب الكويتي. وقالت القوى السياسية في بيانها: «استقبلنا بقلق واستنكار القرار المتعسف لوزارة الداخلية يوم السبت 2 مارس 2024 بمنع الوقفة التضامنية الشعبية مع غزة في ساحة الإرادة لمواجهة العدوان الصهيوني والتجويع وحرب الإبادة الجماعية ودعما لصمود الشعب الفلسطيني والمقاومة».
وأضافت: «ونحن نرى أن قرار المنع قد صدر على الضد من كون دولة الكويت في حالة حرب معلنة ضد الكيان الصهيوني وفق المرسوم الأميري الصادر في 5 يونيو 1967، كما أنه جاء على خلاف المواقف الحكومية السابقة، التي كانت منسجمة مع موقف الشعب الكويتي في التضامن مع المقاومة ومع صمود الشعب العربي الفلسطيني، وأتى على نحو متعارض مع التفسير والتطبيق المستقرين منذ العام 2006 على ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد المتصلة بالتجمعات في المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب الذي أفسح المجال أمام انعقاد الاجتماعات العامة، وخصوصا في ساحة الإرادة من دون إخطار أو ترخيص». وأكدت القوى في بيانها «أن هذا المنع أكبر من أن ينحصر في منع هذا التجمع وحده، ونحن في الوقت الذي نتمسك فيه بالتفسير والتطبيق المستقرين بعد حكم المحكمة الدستورية عام 2006 بعدم دستورية مرسوم قانون الاجتماعات الصادر عام 1979، الذي أصبحت فيه الاجتماعات العامة مباحة ولا تتطلب ترخيصا، لكونها تختلف عن المسيرات التي لاتزال تحتاج ترخيصا، فإننا نخشى من أن يعكس هذا المنع وجود تحولات سلبية في المواقف الحكومية على مستويات الحريات والقضية الفلسطينية». وذكرت «كما أننا نخشى جديا من أن تنعكس هذه التحولات السلبية على أجواء الانتخابات، لذا فإننا ندعو إلى ضرورة أن يتم التركيز في الحملات الانتخابية على رفض التضييق على الحريات، وعلى رفض أي تبدل سلبي في توجهات السياسة الخارجية للدولة». والقوى السياسية الموقعة على البيان هي: حزب المحافظين المدني، حركة العمل الشعبي (حشد)، الحركة التقدمية الكويتية، المنبر الديموقراطي الكويتي، التآلف الإسلامي الوطني، الحركة الدستورية الإسلامية، تجمع الميثاق الوطني، حركة التوافق الوطني الإسلامية، تجمع العدالة والسلام، الحركة الشعبية الوطنية، تجمع ولاء الوطني، جمعية المحامين الكويتية، الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية الخريجين الكويتية، الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية، نادي الكويت للسينما، رابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية، الرابطة الوطنية للأمن الأسري، مشروع الشباب الإصلاحي، الاتحاد الوطني لطلبة الكويت (الهيئة التنفيذية)، الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع بريطانيا، اتحاد الشباب الديموقراطي الكويتي، قائمة المتحدون، كلية الحقوق القائمة المستقلة (جامعة الكويت)، قائمة الراية (المملكة المتحدة)، جمعية طلبة كلية الحقوق، القائمة الإسلامية (جامعة الكويت) التجمع العمالي، اللجنة الكويتية للسلم والتضامن.

MENAFN03032024000130011022ID1107929244

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