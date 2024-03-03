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إبراهيم: انتصار ((الأصفر)) جاء في وقته

3/3/2024 11:30:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد قائد القادسية خالد ابراهيم أن الفوز على السالمية جاء في وقته وذلك من أجل العودة إلى سباق المنافسة على الدوري، مضيفا أن المهمة لم تكن سهلة أمام منافس عنيد، ومشيدا بإصرار لاعبي «الأصفر» على تحقيق الفوز، حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.
وأضاف أن خسارة «الأصفر»، سواء في الكأس السوبر أو أمام الكويت في الدوري، ومن ثم التعادل مع كاظمة، من شأنه أن يكون محبطا للاعبين، إلا انهم تمكنوا في مباراة اليوم من تجاوز تلك الكبوة.
وقد عزز القادسية موقعه في المركز الثالث برصيد 36 نقطة، في حين تجمد رصيد السالمية عند 24 نقطة بالمركز الخامس.
«الاستئناف» تقلص عقوبة فهد طلال
من جهة أخرى، قلصت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة عقوبة نائب رئيس نادي القادسية الشيخ فهد طلال الفهد، وذلك على خلفية أحداث مباراة القادسية والعربي في نصف نهائي كأس سمو الأمير.
وكانت لجنة الانضباط قد أوقفت الشيخ فهد حتى نهاية الموسم الجاري، لكنه تم تقليص العقوبة إلى 8 مباريات فقط، بينما تم تثبيت الغرامة وقدرها 10 آلاف دينار، بينما أبقت لجنة الاستئناف على قرار لجنة الانضباط بحرمان محمد العوضي عضو الجمعية العمومية بنادي القادسية من دخول الملاعب لمدة عام ميلادي، فيما ألغت الاستئناف قرار إيقاف سعود أبو الحسن رئيس لجنة التسويق بالقادسية، وفيصل أبو الحسن مدير الألعاب المائية.

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