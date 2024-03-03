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اليرموك للتخلص من الساحل في ((الأولى))

3/3/2024 11:30:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
يسعى فريق اليرموك متصدر فرق دوري زين للدرجة الاولى إلى إحكام قبضته على قمة الترتيب اليوم عندما يستضيف فريق الساحل ضمن الجولة الـ14 من المسابقة. كما تشهد الجولة ايضا لقاء يجمع فريقي برقان والصليبخات ويقام على ملعب نادي التضامن، وتنطلق المواجهتان في الـ 6:15 مساء.
ويعتلي فريق اليرموك الترتيب العام برصيد 22 نقطة ويحل التضامن الغائب عن منافسات الجولة بداعي الراحة في المركز الثاني بـ18 نقطة، ثم يأتي الساحل في المركز الثالث بـ16 نقطة، وبرقان رابعا برصيد 7 نقاط، فيما يقبع الصليبخات في المركز الأخير بـ5 نقاط.

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