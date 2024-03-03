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غداً.. نصف نهائي دوري كرة بنك وربة

3/3/2024 11:30:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نجح منتخب منطقة الأحمدي التعليمية بقيادة اللاعب الدولي السابق وليد علي في انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لمنافسات دوري بنك وربة لكرة القدم العشبي للمرحلة الثانوية الذي ينظمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بعدما حقق فوزا مستحقا على منتخب منطقة الجهراء 4-1 ليضرب موعدا مع منتخب الفروانية في المربع الذهبي، بينما أكمل منتخب العاصمة التعليمية بقيادة المدرب نصار وليد نصار المربع الذهبي بعد الفوز على مبارك الكبير 6-0 ليلتقي منتخب حولي في قبل النهائي.
وفي هذا الصدد، أكد مشرف عام دوري بنك وربة للمرحلة الثانوية د.علي الضاحي أن منتخبي الفروانية وحولي تأهلا للدور قبل النهائي مباشرة من دور المجموعات بعد احتلالهما المركز الأول في المجموعتين، بينما خاض أصحاب المركز الثاني والثالث منافسات دور ربع النهائي، موضحا أن منافسات نصف النهائي ستقام غدا بناء على القرعة التي أجريت أمس عقب انتهاء مواجهتي دور الثمانية، على أن يتقابل الفائزان في المباراة الختامية الخميس المقبل على ستاد جابر في تمام الـ 5 مساء.
وفي نفس السياق، أشاد نصار وليد بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي برئاسة فيصل المقصيد، وأيضا بالدعم الكبير المقدم من بنك وربة سواء المادي أو المعنوي لعودة دوري المدارس مرة أخرى بعد غياب طويل، مضيفا: «دوري المرحلة الثانوية أفرز عناصر كثيرة من الموهوبين يحتاجون إلى الرعاية وهذا ما تعمل عليه اللجنة الفنية في الاتحاد المدرسي بقيادة د.علي الضاحي الذي بذل مجهودا كبيرا في تنظيم الدوري منذ انطلاق التصفيات».

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