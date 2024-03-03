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ميشا: السالمية لم يقدم الأفضل أمام ((الأصفر))

3/3/2024 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
ذكر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية الكرواتي انتي ميشا أن فريقه قدم أداء جيدا أمام ضيفه القادسية أول من أمس، رغم الهزيمة بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 17 لدوري زين للدرجة الممتازة، لكنه لم يكن الأفضل للسماوي.
وأكد ميشا أن السالمية مر بلحظات سيئة، بعد خروج المدافع فهد المجمد للإصابة، مبينا «اضطررنا لتبديل المجمد بعد إصابته، الذي يشكل عنصرا مهما في خط الدفاع، ومتفاهم بدرجة كبيرة مع أليكس ليما وبدر جمال، ولكن على الرغم من ذلك لم يشكل القادسية خطرا حقيقيا على مرمانا، وكنا الأقرب للمبادرة بالتسجيل، ولكن لم يكن الهادي السنوسي، وعبدالمحسن التركماني بالسرعة المطلوبة لإنهاء الهجمات بالشكل الأمثل».
وأشار ميشا إلى أن الخسارة الأولى للسالمية بقيادته لم تكن جيدة على الإطلاق، وقال: «لدي شعور مزدوج، فنحن لعبنا مباراة جيدة، وسعيد بروح اللاعبين، واتباعهم للنهج التكتيكي المطلوب منهم، ولكن على الجهة الأخرى، خرجنا خاسرين في نهاية مباراة متكافئة، وعلينا تقبل النتيجة، ونأمل التحضير جيدا للمباراة المقبلة».

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