Monday, 04 March 2024 08:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لقب ((ثلاثيات السلة)) الخليجية للكويت

3/3/2024 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
فاز منتخبنا الوطني لـ «ثلاثيات» كرة السلة للشابات على نظيره المنتخب السعودي 21-5 في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس الأول، في العاصمة العمانية (مسقط)، ليتوج بطلا للبطولة الخليجية تحت 18 سنة. وظفرت شابات منتخب سلطنة عمان مستضيف البطولة بالمركز الثالث بعد فوزهن على نظيراتهن المنتخب الإماراتي 8-6. وجاءت مشاركة «أزرق» الشباب دون المستوى المأمول، بعدما حل في المركز الرابع، إثر خسارته من المنتخب الإماراتي 14-16 في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع. وباشر منتخبا الشابات والشباب المشاركة في منافسات البطولة العربية أمس، والتي تستضيفها العاصمة العمانية (مسقط) أيضا. إلى ذلك، توج فريق كرة السلة للثلاثيات بالنادي العربي بطلا لبطولة الأندية التي نظمها الاتحاد، وذلك بعد تغلبه على النصر 21-13 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد. وحل فريق القادسية في المركز الثالث بعد تفوقه على الصليبخات 21-7، في المواجهة التي سبقت المباراة النهائية، وقد حضر رئيس مجلس الاتحاد ضاري برجس، ونائبه محسن السحمي، وأمين السر المساعد عويد العنزي، الذين توجوا الفائزين بالميداليات عقب انتهاء البطولة.

MENAFN03032024000130011022ID1107929239

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث