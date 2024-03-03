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علي الخرافي يفوز ببطولة جولات ((لونجين)) العالمية لقفز الحواجز بالدوحة

3/3/2024 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق الفارس علي الخرافي المركزين الأول والثاني في بطولة 3 نجوم عكس عقارب الساعة بجوادين مختلفين ضمن منافسات بطولة جولات «لونجين» العالمية لأبطال قفز الحواجز في الدوحة.
وحقق الخرافي المركزين الأول والثاني في فئة 3 نجوم عكس عقارب الساعة بارتفاع 140 سم، حيث حقق بالجواد كارات المركز الأول بزمن قدره 52.60 ثانية، فيما نال المركز الثاني بجواد كراوني زد بزمن قدره 52.78 ثانية، أما المركز الثالث فذهب للفارس القطري راشد المري.
وقال ان هذه الفئة يجوز فيها للفارس المشاركة فيها بجوادين مختلفين، مشيرا إلى أنه نجح في تحقيق المركزين الأول والثاني في هذه الفئة رغم قوة المنافسين الذين يشاركون من عدة دول.
هذا، وحقق المركز العاشر الفارس عناز العناز في فئة ثلاث نجوم على ارتفاع 150 سم، والفارس حسين الخرافي المركز العاشر في فئة النجمة الواحدة على ارتفاع 120 سم.
وكان علي الخرافي قد حقق الخميس الماضي المركز الأول في الشوط الأول لفئة الثلاث نجوم على مرحلتين بارتفاع 135 سم في شوط عكس عقارب الساعة.

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